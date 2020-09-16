В России военные на учениях подбили собственный танк Т-90

Военнослужащие применяли противотанковые ракетные комплексы.
В России во время военных учений под Астраханью противотанковая ракета попала в танк Т-90.
Как сообщает Военное обозрение, применяли противотанковые ракетные комплексы, в частности – ПТРК Конкурс с 9М113М.
Уточняется, что одна из ракет во время учений незапланированно поразила танк Т-90 и нанесла ему серьезные повреждения.
В Минобороны РФ официально инцидент не комментируют. Поэтому неизвестно, получил ли ранения кто-то из членов экипажа танка.
На фото видно, что боевая машина существенно пострадала, нанесен ущерб навесным элементам защиты танка. Существует гипотеза, что Т-90 от полного разрушения спас комплекс оптико-электронного противодействия Штора. Уточняется, что от пробития боковую проекцию танка "мог спасти ящик ЗИП".
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Напомним, в Беларуси прошли учения на западном направлении – у границ Польши и Литвы. Как утверждают представители белорусских властей, учения были направлены на ликвидацию потенциальной угрозы, которая якобы исходит от Вилюнюса и Литвы.
Также Лукашенко призвал соседние государства не проводить военные учения вблизи белорусских границ – по его словам, такие маневры повлекут за собой серьезные последствия.
Тем временем Александр Лукашенко назвал сценарий, при котором Беларусь может превратиться в арену противостояния России и стран Североатлантического альянса.