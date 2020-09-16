В России военные на учениях подбили собственный танк Т-90

Российские военные на учениях подбили свой Т-90 / Фото: Военное обозрение

В России во время военных учений под Астраханью противотанковая ракета попала в танк Т-90.

Как сообщает Военное обозрение, применяли противотанковые ракетные комплексы, в частности – ПТРК Конкурс с 9М113М.

Уточняется, что одна из ракет во время учений незапланированно поразила танк Т-90 и нанесла ему серьезные повреждения.

В Минобороны РФ официально инцидент не комментируют. Поэтому неизвестно, получил ли ранения кто-то из членов экипажа танка.

На фото видно, что боевая машина существенно пострадала, нанесен ущерб навесным элементам защиты танка. Существует гипотеза, что Т-90 от полного разрушения спас комплекс оптико-электронного противодействия Штора. Уточняется, что от пробития боковую проекцию танка "мог спасти ящик ЗИП".

/ Фото: Военное обозрение

/ Фото: Военное обозрение

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