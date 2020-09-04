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В России ввели санкции против Порошенко

4 сентября 2020, 22:22

В Кремле расширили список лиц, против которых вводят ограничения.

Порошенко
Порошенко попал в РФ под санкции / УНИАН

Правительство России учредило санкции в отношении нескольких человек, в чсило которых попал бывший президент Украины Петр Порошенко.

Информация обнародована в постановлении, которое размещено на официальном портале правовой информации.

"Дополнить пунктом 398 следующего содержания: Порошенко Петр Алексеевич, дата рождения — 26 сентября 1965 года", — говорится в документе, который подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным и датирован 31 августа.

В Росси внесли изменения в постановление правительства России от 1 ноября 2018 года.

В документе также указано, что вводятся санкции против ряда других украинских политиков. В частности, в списке персон нон грата есть бывший народный депутат от партии Голос и лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук.

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