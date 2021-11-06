В российском МИД подтвердили, что высокопоставленный "гонец" Байдена в Москве говорил об Украине

Сергей Рябков заявив, что директор ЦРУ в Москве говорил об Украине / Фото twitter com mid_rf

Тема Украины обсуждалась во время недавнего визита в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В интервью агентству "Интерфакс" Рябков отметил, что тема Украины постоянно звучит в ходе контактов с американскими представителями, которые отвечают за российское направление. При этом он сказал, что особого значения тому, что обсуждалось в ходе пребывания Бернса в Москве, придавать не следует.

Комментируя заявления главы Объединенного комитета начальника штабов ВС США Марка Милли о том, что США не считают агрессивными действия российских военных вблизи границ с Украиной, Рябков сказал: "Я не знаю, насколько тональность меняется. Возможно, это зависит от того, кто именно дает комментарии, стилистика может быть разная, содержание одно и то же. Я бы это не воспринимал в плане какого-то сигнала нам".

Напомним, ранее издание CNN со ссылкой на источники заявило, что лидер Соединенных Штатов Америки Джо Байден направил в Россию директора ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием российских войск у границы с Украиной, и попытаться определить, чем руководствуется Россия.

Отмечалось, что редкая поездка Бернса в Россию, где он провел переговоры с высокопоставленными представителями служб безопасности Кремля, непосредственно участвующими в военных действиях, состоялась в связи с тем, что США все больше озабочены нерегулярным перемещением российских войск и техники вблизи границы Украины.

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Войска России у границ Украины

Американское издание The Washington Post 30 октября опубликовало статью, в которой говорилось о том, что на Западе фиксируют переброску российских войск к границам Украины. Передислокацию военных подразделений зафиксировали после завершения российско-белорусских учений.

В Минобороны Украины опровергли информацию о концентрации войск и военной техники России у украинских границ. Передвижение военных подразделений связано с плановыми мероприятиями противника после завершения боевых учений.

Позже журналисты Politico опубликовали спутниковые снимки, на которых можно заметить российскую военную технику и персонал у границ Украины. Снимки были сделаны в Смоленской области, которая граничит с республикой Беларусь. Однако американцы считают, что такие действия указывают на концентрацию российских войск у границ Украины.

В Пентагоне заявили, что им известно о информации по войскам России у границ Украины. Вашингтон намерен продолжить консультации с союзниками по данному вопросу.

Спикер Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отказался комментировать статью Politico о войсках РФ у границ Украины и подчеркнул, что передвижение военных подразделений на своей территории является внутренним делом российского государства.

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