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В Сенате готовы к новым санкциям против РФ даже без одобрения Трампа - СМИ

Виталий Кирсанов
26 мая 2025, 08:34
259
Трамп предупредил, что санкции против России могут заставить Путина отказаться от мирных переговоров.
В Сенате готовы к новым санкциям против РФ
В Сенате готовы к новым санкциям против РФ / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Законопроект поддержал 81 сенатор от обеих партий
  • Законопроект можно будет вынести на голосование в начале июня

Новый законопроект, который введет жесткие санкции против союзников России, получил огромную поддержку в Сенате США как со стороны республиканцев, так и демократов. Об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что некоторые члены Сената дали понять, что попытаются вынести его на голосование, не дожидаясь "зеленого света" от президента Дональда Трампа.

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В среду сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили законопроект о введении парализующих санкций в отношении российских союзников. Его основным положением является введение 500-процентной пошлины на любую страну, которая покупает российскую нефть, газ, уран и другие продукты, чтобы остановить Китай и других, "поддерживающих военную машину Путина".

Как отмечает издание, законопроект поддержал 81 сенатор от обеих партий, хотя любая попытка навязать Трампу свою точку зрения, скорее всего, будет плохо воспринята в Белом доме.

Трамп предупредил, что санкции против России могут заставить Путина отказаться от мирных переговоров, однако некоторые сенаторы-республиканцы дали понять, что скептически относятся к переговорам Трампа с российским лидером, и заявили, что будут действовать, не дожидаясь его одобрения.

"Я ничего не жду. Я думаю, что мы должны вынести это на обсуждение и наказать Путина. Я ждал достаточно долго. И мне совершенно ясно, что Путин водит нас за нос уже несколько месяцев, и я не думаю, что Соединенные Штаты Америки должны это терпеть", - сказал Тодд Янг, старший сенатор-республиканец от Индианы.

При этом сенатор-республиканец Майк Раундс подсчитал, что законопроект поддержат около 70 сенаторов даже без поддержки Трампа.

Однако законопроект можно будет вынести на голосование самое раннее в начале июня, поскольку на следующей неделе Конгресс уходит на каникулы.

И хотя теоретически Сенат может преодолеть попытку президента наложить вето на законопроект, его также необходимо будет принять через Палату представителей, которая менее благосклонно относится к Украине и где Трамп имеет больше влияния, отмечает издание.

санкции
Инфографика: Главред

Санкции против России - последние новости

Как писал Главред, США и Европа готовы ввести жесткие санкции против России, если она откажется от перемирия с Украиной. Спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог сообщил, что в Конгрессе уже разработан законопроект о новых ограничениях, поддержанный более 70 сенаторами. Санкции могут коснуться Центрального банка РФ и "теневого флота", который транспортирует российскую нефть через Балтийское море.

Напомним, в материале Politico говорилось, что после отказа российского диктатора Владимира Путина установить режим тишины на фронте лидеры Европейского союза и Британии ищут способы нанести "сногсшибательный удар" по российской экономике. Один из вариантов давления на Кремль - полное торговое эмбарго или тарифы на российский экспорт.

Недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейская комиссия работает над новым пакетом санкций против России в ответ на ее срыв мирной инициативы и дальнейшее агрессивное поведение.

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