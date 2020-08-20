В Швейцарии с неба посыпался шоколадный снег

В Швейцарии выпал шоколадный снег / Фото: Alamy Stock Photo

В Швейцарии в городе Ольтен выпал коричневый снег и удивил местных жителей, хотя в результате оказалось, что это осадки в виде частиц порошка какао.

Как информирует The Guardian, снимки шоколадного снега начали публиковать в соцсетях горожане.

В частности, снимок "украшенной" таким образом машины прислал очевидец необычного явления.

Впрочем, удивление длилось недолго, поскольку речь не идет о каком-то чуде природе. Виновницей шоколадного снега оказалась кондитерская фабрика Lindt & Sprüngli, которая находится в городе. На предприятии произошел технический сбой в работе вентиляции, и хлопья какао разлетелись по всей округе.

/ Фото: The Guardian

Кондитеры поспешили успокоить швейцарцев: инцидент не навредит ни здоровью людей, ни окружающей среде. Вентиляцию сотрудники предприятия уже починили, а автомобили с шоколадным снегом готовы помыть в свободное от работы время. Однако местные жители пока с такими просьбами не обращались.

Как ранее сообщалось, в населенном пункте Приморский посад Запорожской области бабушка купала внука в море, привязав на поводок, чтобы уж наверняка соблюсти безопасность.

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