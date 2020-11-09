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В Совфеде предложили Украине отдать России южные регионы

9 ноября 2020, 07:59

Из-за инициативы сноса памятника российской императрице Екатерине II в Одессе в России сделали Украине предложение.

Сергей Цеков
Сергей Цеков предложил Украине отказаться от южных регионов / Фото: 112.ua

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил украинским властям в случае сноса памятника российской императрице Екатерине II в Одессе также отказаться от своих южных регионов.

"Подобная война с памятниками — это война отнюдь не с прошлым, а пример личностной деградации и культурного обнищания. Если Украине так не терпится снести памятник Екатерине II, то вслед им стоит отказаться от южных областей в пользу России. Это будет правильно и справедливо. Именно благодаря Екатерине II Украина получила современные причерноморские земли, некогда именуемые Новороссией", — сказал РИА Новости Цеков.

По его словам, "земли будущей Новороссии", куда в том числе вошли современные Одесская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская и Запорожская области Украины, были присоединены к Российской империи в результате русско-турецких войн.

Отметим, акция протеста с требованием демонтировать памятник российской императрице Екатерине II прошла в Одессе в воскресенье, сообщало издание "Суспільне" ("Общественное"). Участники акции настаивали на незаконности установки памятника. По словам представительницы инициативы "Деколонизация Украины" Анастасии Рыжкович, снос памятника поможет городу избавиться от российского влияния.

Памятники в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 30 октября неизвестные совершили акт вандализма на территории мемориала Бабий яр в Киеве. В частности, они повредили памятную плиту с именами участников походной группы ОУН, расстрелянных нацистами в 1941-1942 годах.
  • 22 октября в Киеве мужчина осквернил памятник Героям Небесной сотни ‒ помочился прямо на аллее перед портретами погибших на Майдане Независимости в Киеве.

новости России Совет Федерации снос памятника Сергей Цеков
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