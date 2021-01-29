В США азот убил шесть человек, много пострадавших

В США из-за утечки азота погибли шесть человек / Reuters

В США на территории штата Джорджия в результате утечки жидкого азота на птицефабрике Prime Pak Foods погибли шесть человек, а десять – пострадали.

Пять жертв нашли на месте происшествия, а один человек скончался по дороге в больницу, сообщает The Hill со ссылкой на сведения властей.

Причина утечки газа пока неизвестна. Пресс-секретарь пожарной охраны округа Холл Захари Брэкетт опроверг распространенную в Сети информацию о взрыве.

После утечки азота госпитализированы четверо пожарных и пятеро рабочих.

Директор по связям с общественностью системы здравоохранения Северо-Восточной Джорджии Шон Коуч сказал, что состояние троих госпитализированных критическое.

Справка. Птицефабрика Prime Pak Foods находится в американском городе Гейнсвилл. Гейнсвилл является административным центром округа Холл, пишет Википедия.