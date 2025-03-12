В США грозят РФ мощными санкциями в случае отказа от прекращения огня в Украине

Новые санкции следует ввести не только против России, но и против стран, покупающих российские товары, считает Линдси Грэм.

https://glavred.info/world/v-ssha-grozyat-rf-moshchnymi-sankciyami-v-sluchae-otkaza-ot-prekrashcheniya-ognya-v-ukraine-10646471.html Ссылка скопирована

/ Коллаж: Главред, фото: Facebook/LindseyGrahamSC, 66-я ОМБр

Важно:

Если РФ откажется от прекращения огня, могут быть наложены новые санкции

Санкции могут ввести против стран, покупающих товары РФ

Американский сенатор Линдси Грэм прокомментировал итоги переговоров делегаций Украины и США в Саудовской Аравии и не исключил введение новых санкций против страны-агрессора РФ.

В случае, если Россия откажется от предложенного 30-дневного прекращения огня, на Москву могут быть наложены новые санкции, написал он в Х.

видео дня

По словам американского политика, новые санкции следует ввести не только против России, но и против стран, покупающих российские товары.

"Если Россия откажется, мы должны наложить на них санкции. Я представлю санкции, предусмотренные Конгрессом, которые не только окажут влияние на Россию, но и будут налагать санкции и тарифы на страны, покупающие российские товары, в частности нефть, газ и уран. Россия давно должна была ощутить огромную экономическую боль в результате своего жестокого вторжения в Украину", - написал он.

Вместе с тем Грэм приветствовал достижение договоренности о прекращении огня, анонсированной украинской и американской командой в Саудовской Аравии.

"Я очень рад услышать, что Украина согласилась на предложение Соединенных Штатов по поводу 30-дневного прекращения огня. Браво команде Трампа. Я надеюсь, что Россия пойдет на это", – написал он.

Ранее сообщалось о том, что переговоры делегаций Украины и США в Саудовской Аравии завершились. Во время переговоров стороны сделали важные шаги для достижения стабильного мира в Украине. Участники переговоров пришли к согласию о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон.

Как сообщал Главред, государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал состоявшиеся в Саудовской Аравии переговоры представителей Вашингтона и Киева. По результатам переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии, во время общения с журналистами в Джидде, он заявил, что "теперь мяч на стороне" РФ.

Глава Офиса президента Андрей Ермак перед переговорами заявил, что главная задача - начать мирный процесс, Киев настроен на конструктивный диалог с Вашингтоном. При этом Ермак не стал раскрывать детали возможных уступок Украины.

Читайте также:

Кто такой Линдси Грэм? Линдси Олин Грэм (англ. Lindsey Olin Graham; род. 9 июля 1955, Сентрал, Южная Каролина) - американский политик-республиканец. Полковник. 3 марта 2022 в прямом эфире телеканала Fox News Линдси Грэм призвал российских военных ликвидировать президента РФ Владимира Путина. Отдельно в своем Твиттере он выразил надежду, что в российской армии есть "более успешный полковник Штауффенберг" или заговорщик Брут, который убил римского узурпатора Цезаря. Комментарии Грэма вызвали возмущение политиков левого толка. Его раскритиковали конгрессмены-демократы, которые заявили, что "призыв к убийству главы государства немыслим", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред