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В США начали расследование против сына Байдена

10 декабря 2020, 07:16
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Хантера Байдена подозревают в налоговых преступлениях.

Хантер Байден
Хантер Байден / Фото Reuters

Министерство юстиции США заинтересовалось бизнесом Хантера Байдена в Китае. Предметом расследования стали возможные налоговые преступления сына избранного президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на собственные источники.

На данный момент Федеральная прокуратура американского штата Делавэр проверяет налоговые отчисления Байдена-младшего. Отмечается, что налоговое расследование началось еще в 2018 году. Издание не сообщает, о каких именно субъектах хозяйственной деятельности или коммерческих отношениях идет речь.

В то же время CNN со ссылкой на осведомленные источники пишет, что некоторые из деловых сделок Байдена были связаны с людьми, которые, по мнению ФБР, вызвали озабоченность контрразведки. Отмечается, что это обычная проблема при работе с китайскими компаниями.

Накануне Байден-младший рассказал, что сам узнал об открытом деле 8 декабря, когда прокуратура направила ему повестку в суд по налоговым отчислениям.

"Я воспринимаю этот вопрос очень серьезно, но я уверен, что профессиональное и объективное рассмотрение продемонстрирует, что я вел свои дела законно и правильно, в частности с помощью профессиональных налоговых советников", — сказал Хантер Байден.

Тем временем Джо Байден заявил, что "гордится сыном", а также отметил, что "серьезные вызовы" сделали Хантера только сильнее.

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Напомним:

  • Хантер Байден в 2014 -2019 годах входил в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma.
  • Эту компанию связывают с экс-министром правительства Азарова Николаем Злочевским.
  • Команда президента Дональда Трампа неоднократно пыталась доказать, что Байден-старший продвигал бизнес-интересы сына в Украине, пользуясь должностью вице-президента США.
  • Ситуация с сыном Байдена стала причиной внешнеполитического конфликта и инициативы запуска процедуры импичмента президента Трампа в Конгрессе. В итоге нижняя палата Конгресса – Палата представителей - объявила ему импичмент, а верхняя – Сенат – отклонила обе статьи обвинения.
  • Во время первых предвыборных дебатов Дональд Трамп заявил, что сын его оппонента во время работы в Украине заработал "целое коррупционное состояние" - имелась ввиду работу в фирме Burisma.
  • В октябре американская газета New York Post опубликовала компрометирующие Хантера Байдена материалы. Они были найдены в портативном компьютере, который был оставлен в ремонтной мастерской.

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