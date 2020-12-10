В США начали расследование против сына Байдена

Хантер Байден / Фото Reuters

Министерство юстиции США заинтересовалось бизнесом Хантера Байдена в Китае. Предметом расследования стали возможные налоговые преступления сына избранного президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на собственные источники.

На данный момент Федеральная прокуратура американского штата Делавэр проверяет налоговые отчисления Байдена-младшего. Отмечается, что налоговое расследование началось еще в 2018 году. Издание не сообщает, о каких именно субъектах хозяйственной деятельности или коммерческих отношениях идет речь.

В то же время CNN со ссылкой на осведомленные источники пишет, что некоторые из деловых сделок Байдена были связаны с людьми, которые, по мнению ФБР, вызвали озабоченность контрразведки. Отмечается, что это обычная проблема при работе с китайскими компаниями.

Накануне Байден-младший рассказал, что сам узнал об открытом деле 8 декабря, когда прокуратура направила ему повестку в суд по налоговым отчислениям.

"Я воспринимаю этот вопрос очень серьезно, но я уверен, что профессиональное и объективное рассмотрение продемонстрирует, что я вел свои дела законно и правильно, в частности с помощью профессиональных налоговых советников", — сказал Хантер Байден.

Тем временем Джо Байден заявил, что "гордится сыном", а также отметил, что "серьезные вызовы" сделали Хантера только сильнее.

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Напомним: