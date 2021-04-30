В США раскрыли планы по встрече Байдена и Путина

В Белом доме настроены на конструктивные переговоры с Москвой.
Саммит США и России, в рамках которого должна пройти встреча главы Белого дома Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным, запланирован на лето текущего года. Мероприятие пройдет в одной из стран Европы. Американцы надеются, что по итогам встречи сторонам удастся найти взаимопонимание по ряду вопросов и добиться снижения уровня конфронтации. Об этом заявил помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.
В ходе интернет-семинара, организованного Аспенским институтом, чиновник сказал о том, что саммит США и России действительно запланирован. Однако, когда конкретно и в какой стране пройдет мероприятие, на данный момент сказать сложно.
"Саммит запланирован этим летом в третьей стране в Европе. Дата и место еще не определены, ведутся активные дискуссии", - уточнил Салливан.Читайте такжеВ России по указу Путина объявили о новом "статусе" США
При этом он добавил, что в Вашингтоне надеются на изменение ситуации в американо-российских отношениях после проведения саммита Вашингтона и Москвы.
"Президент Байден в разговорах с президентом Путиным и публично заявлял, что этот саммит будет ценен для установления понимания между нашими странами и достижения деэскалации", - подчеркнул Джейк Салливан.
Встреча Байдена и Путина
- Телефонные переговоры американского президент Джо Байдена с главой Кремля Владимиром Путиным состоялись 13 апреля. Байден заявил Путину о поддержке Украины, призвал снизить военное давление у украинских границ, и предупредил Москву о новых санкциях. Также хозяин Белого дома предложил российскому президенту провести встречу на территории Европы.
- США 15 апреля ударили новыми санкциями по России. Ограничения связаны с рядом запретов для 6 российских технологических компаний, а также 32 физических и юридических лиц. Кроме того, американские власти приняли решение о высылке 10 американских дипломатов.
- Россия 16 апреля решила ввести ответные санкции против США. Власти РФ внесли в "черный список" американских высокопоставленных чиновников. Им запретили въезд на территорию российского государства.
- В российском МИД, комментируя американские санкции, сказали, что такая ситуация может негативно отразиться на перспективах проведения встречи Путина и Байдена.
- Помощник американского президента Джейк Салливан позже уточнил, что существуют сомнения по поводу того, состоится ли саммит США и России. Для проведения такого мероприятия должны появиться определенные условия.