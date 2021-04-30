В США раскрыли планы по встрече Байдена и Путина

Встреча Байдена и Путина запланирована на середину лета 2021 года / Фото Reuters

Саммит США и России, в рамках которого должна пройти встреча главы Белого дома Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным, запланирован на лето текущего года. Мероприятие пройдет в одной из стран Европы. Американцы надеются, что по итогам встречи сторонам удастся найти взаимопонимание по ряду вопросов и добиться снижения уровня конфронтации. Об этом заявил помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

В ходе интернет-семинара, организованного Аспенским институтом, чиновник сказал о том, что саммит США и России действительно запланирован. Однако, когда конкретно и в какой стране пройдет мероприятие, на данный момент сказать сложно.

"Саммит запланирован этим летом в третьей стране в Европе. Дата и место еще не определены, ведутся активные дискуссии", - уточнил Салливан.Читайте такжеВ России по указу Путина объявили о новом "статусе" США

При этом он добавил, что в Вашингтоне надеются на изменение ситуации в американо-российских отношениях после проведения саммита Вашингтона и Москвы.

"Президент Байден в разговорах с президентом Путиным и публично заявлял, что этот саммит будет ценен для установления понимания между нашими странами и достижения деэскалации", - подчеркнул Джейк Салливан.

Встреча Байдена и Путина