В США решили "добить" Путина и вновь расширили санкции

Программа Triton, известная также под названиями TRISIS и HatMan, разработана специально для поражения систем промышленной безопасности.
В Администрации США решили включить в список санкций против России Центральный научно-исследовательский институт химии и механики за разработку и распространение вирусного программного обеспечения Triton.
"Российское правительство продолжает заниматься опасной киберактивнистю, направленной против США и наших союзников. Администрация США продолжает жестко защищать критически важную инфраструктуру страны от тех, кто пытается ее нарушить", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин, комментируя введение санкций, пишет сайт министерства финансов США.
Программа Triton, известная также под названиями TRISIS и HatMan, разработана специально для поражения систем промышленной безопасности, отвечающих за безопасную аварийную остановку производственных процессов на объектах критически важной инфраструктуры.
Позиция США по Северному потоку-2
- США выступают категорически против строительства и реализации российского энергетического проекта Северный поток-2. Американский Конгресс одобрил оборонный бюджет на 2021 год, который включает пункты об ужесточении санкций против Турецкого потока и Северного потока-2.
- Летом в Вашингтоне заявляли, что Америка не допустит окончания строительства Северного потока-2 и будет вводить санкции против компаний, которые опосредованно участвуют в реализации проекта.
- Позиция США не позволяет завершить процесс строительства газопровода. Американские власти обещают приложить максимум усилий для того, чтобы СП-2 так и не был реализован.