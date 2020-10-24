В США решили "добить" Путина и вновь расширили санкции

США расширили санкции против России

В Администрации США решили включить в список санкций против России Центральный научно-исследовательский институт химии и механики за разработку и распространение вирусного программного обеспечения Triton.

"Российское правительство продолжает заниматься опасной киберактивнистю, направленной против США и наших союзников. Администрация США продолжает жестко защищать критически важную инфраструктуру страны от тех, кто пытается ее нарушить", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин, комментируя введение санкций, пишет сайт министерства финансов США.

Программа Triton, известная также под названиями TRISIS и HatMan, разработана специально для поражения систем промышленной безопасности, отвечающих за безопасную аварийную остановку производственных процессов на объектах критически важной инфраструктуры.

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