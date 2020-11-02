В США спрогнозировали отказ Трампа или Байдена признавать поражение

Что будет, если Трамп или Байден откажутся признавать поражение на выборах / Фото Reuters

В США социологические опросы показали, что две трети граждан проголосовали бы за кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

Как предсказывает The New York Times, Дональд Трамп может отказаться от "мирной передачи власти".

В статье автору отмечают, что сейчас начинаются споры о "шаткой" избирательной системе государства.

Уточняется, что демократический способ перехода власти предполагает, что одна сторона уступает другой. Если этого не происходит, то в какой-то момент власть должна быть распределена силовым образом силами военных или даже начинается гражданская война.

Эксперты подчеркивают, что США могут находиться накануне ситуации, когда один из соперников откажется уступать другому, признав поражение. И речь не столько о юриспруденции, сколько в политике. Ведь сама по себе избирательная система в США является прочной. В обычных системах других государств избирком объявляет результат, и все обращают внимание на того, кто проиграл. Это самый опасный момент кампании в демократиях.

Читайте такжеТрамп vs Байден: опрос показал лидера президентской гонкиВ США выборы проходят в два этапа: подсчет голосов в штате перед голосованием Избирательной коллегии, затем — Конгресс подсчитывает голоса избирателей. Первый этап включает многочисленных местных и федеральных чиновников и судов. Законодательные органы штатов США имеют значительную резервную власть. Это дает возможность им игнорировать голосования своего штата и самим формировать в Коллегию. Это обстоятельство позволяет говорить о значительной опасности для системы, гарантирующая еще один способ для выборов "сойти с рельсов".

Избирательная система США дает много возможностей передать власть. Но для этого кандидаты на высшую должность в государстве должны продемонстрировать соответствующую готовность своему визави. Впрочем, не исключается ситуация, когда один из претендентов и его партия отклоняют результат кампании на всех "уровнях системы". Если так случится, констатирует издание, то это станет демонстрацией "неудачного конца", но так или иначе победитель будет определен.

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