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В США спрогнозировали отказ Трампа или Байдена признавать поражение

2 ноября 2020, 20:53

В демократических странах предполагается, что одна сторона уступает другой.

Трамп, Байден
Что будет, если Трамп или Байден откажутся признавать поражение на выборах / Фото Reuters

В США социологические опросы показали, что две трети граждан проголосовали бы за кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

Как предсказывает The New York Times, Дональд Трамп может отказаться от "мирной передачи власти".

В статье автору отмечают, что сейчас начинаются споры о "шаткой" избирательной системе государства.

Уточняется, что демократический способ перехода власти предполагает, что одна сторона уступает другой. Если этого не происходит, то в какой-то момент власть должна быть распределена силовым образом силами военных или даже начинается гражданская война.

Эксперты подчеркивают, что США могут находиться накануне ситуации, когда один из соперников откажется уступать другому, признав поражение. И речь не столько о юриспруденции, сколько в политике. Ведь сама по себе избирательная система в США является прочной. В обычных системах других государств избирком объявляет результат, и все обращают внимание на того, кто проиграл. Это самый опасный момент кампании в демократиях.

Читайте такжеТрамп vs Байден: опрос показал лидера президентской гонкиВ США выборы проходят в два этапа: подсчет голосов в штате перед голосованием Избирательной коллегии, затем — Конгресс подсчитывает голоса избирателей. Первый этап включает многочисленных местных и федеральных чиновников и судов. Законодательные органы штатов США имеют значительную резервную власть. Это дает возможность им игнорировать голосования своего штата и самим формировать в Коллегию. Это обстоятельство позволяет говорить о значительной опасности для системы, гарантирующая еще один способ для выборов "сойти с рельсов".

Избирательная система США дает много возможностей передать власть. Но для этого кандидаты на высшую должность в государстве должны продемонстрировать соответствующую готовность своему визави. Впрочем, не исключается ситуация, когда один из претендентов и его партия отклоняют результат кампании на всех "уровнях системы". Если так случится, констатирует издание, то это станет демонстрацией "неудачного конца", но так или иначе победитель будет определен.

Выборы в США

  • Очередные выборы президента Америки запланированы на 3 ноября 2020 года.

  • Кандидатами на пост главы государства являются представитель Демократической партии Джо Байден и "республиканец" Дональд Трамп.

  • Действующий глава Белого дома Дональд Трамп проиграет предстоящие выборы в США. Такое мнение высказал профессор политологии техасского Университета A&M Джордж Эдвардс. По его словам, разрыв между основными претендентами на пост главы государства - Дональдом Трампом и Джо Байденом - может достигнуть 10 миллионов голосов.

  • Российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев считает, что после президентских выборов в США Киеву нужно будет выстраивать новые отношения с Вашингтоном, потому что на данный момент в американской элите тема Украины стала так же токсична, как и тема России.

  • Бывший министр иностранных дел и экс-посол Украины в США (2000-2003 гг.) Константин Грищенко считает, что если на выборах президента США победит нынешний глава Белого дома Дональд Трамп, вероятность благоприятного сценария для Украины невысока.

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