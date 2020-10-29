В Техасе сошел с рельсов поезд с нефтепродуктами

Полиция эвакуировала жителей.
В американском штате Техас 29 октября сошел с рельсов поезд с нефтепродуктами.
Как сообщает РИА Новости в Telegram, людей, живущих в радиусе мили эвакуировали.
Фото масштабного инцидента публикует местный шериф.
Причина происшествия пока не называется.
В немецком Кемпене автомобиль въехал в толпу на тротуаре. В результате инцидента один человек погиб и по меньшей мере трое были травмированы.
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