В Техасе сошел с рельсов поезд с нефтепродуктами

В американском штате Техас 29 октября сошел с рельсов поезд с нефтепродуктами.

Как сообщает РИА Новости в Telegram, людей, живущих в радиусе мили эвакуировали.

Фото масштабного инцидента публикует местный шериф.

Причина происшествия пока не называется.

В немецком Кемпене автомобиль въехал в толпу на тротуаре. В результате инцидента один человек погиб и по меньшей мере трое были травмированы.

Ранее смертельное ДТП произошло в среду вечером, 28 октября, в Киеве. Возле станции метро "Выдубичи" автобус врезался в МАФ, возле которого были люди. Есть погибшие и пострадавшие.

4 октября в Киеве на проспекте Свободы произошло смертельное ДТП с участием маршрутки №465 - она сбила трех человек. Сообщается, что один человек погиб.