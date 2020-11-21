В Турции договорились с Россией и заявили об отправке военных в Азербайджан

В Минобороны Турции заявили о завершении подготовки ВВС и сухопутных войск / aa.com.tr

Турция завершила формальное оформление всех процедур и готовится к отправке воинского контингента на территорию Азербайджана. Подготовку прошли сухопутные войска и военно-воздушные силы.

Такое заявление сделал министр национальной обороны Турецкой республики Хулуси Акар в субботу, 21 ноября, сообщает агентство Anadolu.

По его словам, Анкара провела переговоры с Москвой и завершила подготовку войск. Теперь турецкие военные отправятся в Азербайджан, где совместно с россиянами будут принимать участие в работе мониторингового центра, задачей которого является наблюдение за соблюдением режима прекращения огня в Карабахе.

"Документ по отправке военных в Азербайджан подтвержден. Наша подготовка завершена. Согласно документу, в ближайшее время военнослужащие отправятся в Азербайджан. В частности соответствующую подготовку завершили сухопутные войска. А также завершили подготовку ВВС, которые займутся перевозкой военных", - подчеркнул Акар.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России

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