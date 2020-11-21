УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Турции договорились с Россией и заявили об отправке военных в Азербайджан

21 ноября 2020, 14:16

Воинский контингент Турции отправляется в Азербайджан во исполнение меморандума, подписанного Москвой и Анкарой 11 ноября.

Турция
В Минобороны Турции заявили о завершении подготовки ВВС и сухопутных войск / aa.com.tr

Турция завершила формальное оформление всех процедур и готовится к отправке воинского контингента на территорию Азербайджана. Подготовку прошли сухопутные войска и военно-воздушные силы.

Такое заявление сделал министр национальной обороны Турецкой республики Хулуси Акар в субботу, 21 ноября, сообщает агентство Anadolu.

По его словам, Анкара провела переговоры с Москвой и завершила подготовку войск. Теперь турецкие военные отправятся в Азербайджан, где совместно с россиянами будут принимать участие в работе мониторингового центра, задачей которого является наблюдение за соблюдением режима прекращения огня в Карабахе.

"Документ по отправке военных в Азербайджан подтвержден. Наша подготовка завершена. Согласно документу, в ближайшее время военнослужащие отправятся в Азербайджан. В частности соответствующую подготовку завершили сухопутные войска. А также завершили подготовку ВВС, которые займутся перевозкой военных", - подчеркнул Акар.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах Новости Турции Война в Карабахе новости Азербайджана
Сейчас вы просматриваете новость «В Турции договорились с Россией и заявили об отправке военных в Азербайджан». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Тотальное влияние России: эксперт раскрыл планы Турции и Азербайджана по КарабахуТотальное влияние России: эксперт раскрыл планы Турции и Азербайджана по Карабаху Алиев раскрыл планы по новой территории в КарабахеАлиев раскрыл планы по новой территории в Карабахе В ЕС приготовили еще один удар по Лукашенко: названы детали и срокиВ ЕС приготовили еще один удар по Лукашенко: названы детали и сроки Баку ввел войска в еще один район Карабаха и занял "город-призрак"Баку ввел войска в еще один район Карабаха и занял "город-призрак" В РФ рассказали, что творится в Нагорном Карабахе по мере отступления их войскВ РФ рассказали, что творится в Нагорном Карабахе по мере отступления их войск
Следующий материал

Последние новости

14:38
Войска РФ контролируют основные магистрали: о чем Алиев и Шойгу договорились по Карабаху
14:16
В Турции договорились с Россией и заявили об отправке военных в Азербайджан Видео
14:11
Авария на шахте в Донецке: найдены погибшими горняки
13:45
"Мы не справимся": у Авакова сделали громкое заявление о локдауне Видео
13:44
Гороскоп на 22 ноября для всех: финансовый урожай и завидный результат Видео
Реклама
13:21
Ученые выяснили, что благодаря одной прививке легче проходит коронавирус Видео
12:55
Захват Крыма: Путин продлил эмбарго против Украины в ответ на санкции
12:40
Стал известен самый обидчивый знак Зодиака Видео
12:24
Карантин "так себе": Степанов нашел крайних в невыполнении ограничений Видео
12:00
Названы самые опасные витамины: как не угодить в больницу Видео
11:48
"У Зеленского не будет второго президентского срока": экс-советник Путина назвал причину Видео
11:32
Изменения пальцев и ногтей сигналят о раке: названы тревожные признаки
10:57
В полиции рассказали о наказании за отсутствие масок: что грозит нарушителям Видео
10:47
Стали известны детали переговоров Шойгу и Пашиняна по Нагорному Карабаху Видео
10:27
Выстрел в голову: известного волонтера обвинили в жестком убийстве девушки Видео
10:26
Гороскоп на 21 ноября для всех: доходные операции, прибыльная работа и мощная боль Видео
10:16
Что стоит за сливом о замене посла в США мнение
10:12
Северный поток-2 посеет раздор между Европой и США: в Германии сделали заявление Видео
09:55
Трампа лишат главного рупора: в Twitter сделали заявление Видео
09:32
Вторые сутки подряд – антирекорд: в Украине +14 580 новых случаев COVID-19 Видео
Реклама
09:28
Штраф за игнор маски: эксперт рассказал о проблемах с новым законом Видео
08:56
"Просто алкоголик": в Слуге народа объяснили, почему Уманского выгнали из Минфина Видео
08:40
Трамп смирился с поражением, но напоследок метит территорию мнение
08:28
"От локдауна не уйдем": жесткий карантин закончится перевыборами – эксперт Видео
07:56
Карантин выходного дня и штрафы за игнор маски: украинцам грозят новые наказания Видео
07:39
Холодные руки и ноги: как улучшить кровообращение Видео
07:28
Байден назвал кандидатов в новую администрацию: кто будет "рулить" США Видео
07:15
"Ничего не прощает": назван самый гневливый знак Зодиака Видео
07:01
Ани Лорак показала свою женственность в нежной фотосессии Фото
06:56
Почему назначение Маркаровой послом в США - плохое решение мнение
06:30
Отставка Пашиняна и уход России из Карабаха: эксперт назвал сценарий Видео
06:06
Украинцев без масок начнут штрафовать: закон вступил в силу Видео
05:32
Магнитная буря с 21 ноября надавит на опасные точки: что делать Видео
05:03
Жесткий локдаун из-за COVID-19: врач назвал главную опасность Видео
04:28
Михайлов день 2020: поздравления с Днем святого Михаила на именины и универсальные
04:02
Локдаун убьет почти половину экономики: эксперт шокировал мрачным прогнозом Видео
03:41
Эксперт спрогнозировал сроки появления вакцины от COVID-19 в Украине Видео
03:01
"Богиня": Лобода сексуально изогнулась на пикантном фото
01:34
Последствия коронавируса для зубов: ученые рассказали о новой угрозе Видео
01:05
Ситуация критическая: в Офисе президента рассказали, когда введут локдаун Видео
Реклама
00:43
Что нельзя делать 21 ноября: приметы и запреты в Михайлов день
20 ноября, пятница
23:53
Проходит срочная эвакуация: в военном госпитале под Львовом произошел взрыв Видео
23:38
Холостячка 1 сезон 5 выпуск 20-11-2020 - кто ушел
23:09
Минздрав будет требовать ввести жесткий карантин в Украине: Степанов назвал условие ​
22:58
Новый антирекорд: коронавирус в Украине заразил за сутки 14,5 тыс. человек Видео
22:25
Одесса передумала бойкотировать карантин выходного дня Видео
22:24
​К какой зиме готовиться украинцам: глава Укргидрометцентра дал прогноз Видео
21:51
Названо главное условие усиления карантина в Украине Видео
21:45
Холостячка 2020 - что было в 5 выпуске 13-11-2020 Видео
21:43
Глава МОЗ Максим Степанов поскандалил с депутатом в прямом эфире Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять