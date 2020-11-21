В Турции договорились с Россией и заявили об отправке военных в Азербайджан

Воинский контингент Турции отправляется в Азербайджан во исполнение меморандума, подписанного Москвой и Анкарой 11 ноября.
Турция завершила формальное оформление всех процедур и готовится к отправке воинского контингента на территорию Азербайджана. Подготовку прошли сухопутные войска и военно-воздушные силы.
Такое заявление сделал министр национальной обороны Турецкой республики Хулуси Акар в субботу, 21 ноября, сообщает агентство Anadolu.
По его словам, Анкара провела переговоры с Москвой и завершила подготовку войск. Теперь турецкие военные отправятся в Азербайджан, где совместно с россиянами будут принимать участие в работе мониторингового центра, задачей которого является наблюдение за соблюдением режима прекращения огня в Карабахе.
"Документ по отправке военных в Азербайджан подтвержден. Наша подготовка завершена. Согласно документу, в ближайшее время военнослужащие отправятся в Азербайджан. В частности соответствующую подготовку завершили сухопутные войска. А также завершили подготовку ВВС, которые займутся перевозкой военных", - подчеркнул Акар.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Азербайджан, Армения и Россия 9 ноября подписали соглашение о завершении армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, регион должны покинуть армянские вооруженные силы и воинские формирования анклава НКР.
- На новой линии разграничения и вдоль Лачинского коридора размещаются российские миротворцы, численностью в 1960 человек.
- Турция и Россия 11 ноября подписали меморандум о совместной работе в рамках мониторингового центра по контролю за перемирием в Карабахе, который создается на территории Азербайджана.
- 17 ноября парламент Турции одобрил договоренности Анкары и Москвы. Турецкие военные отправятся в Азербайджан на 1 год. Численность и задачи воинского контингента будут определяться администрацией президента Реджепа Эрдогана.