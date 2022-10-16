УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Украине "задвухсотили" физрука из Санкт-Петербурга

16 октября 2022, 01:30

До работы в школе оккупант служил, у него было звание майора. Вместо того, чтобы проводить уроки детям, россиянин решил поучаствовать в захвате Украины.

Вадим Седов
Вадим Седов ликвидирован в Украине / Фото росСМИ

На войне в Украине ликвидирован учитель физкультуры Вадим Седов, который работал в гимназии №631 в российском Санкт-Петербурге.

Смерть Седова подтвердили в учебном заведении. Где именно российский оккупант нашел свою смерть, не уточняется, но известно, что погиб он 5 октября.

До работы в школе оккупант служил, у него было звание майора. Вместо того, чтобы проводить уроки детям, россиянин решил поучаствовать в захвате Украины.

Пропагандисты пишут, что петербургский учитель погиб "героически" при выполнении боевого задания.

В Украине 'задвухсотили' физрука из Санкт-Петербурга

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидировали мобилизованного работника мэрии Москвы. Повоевать он успел недолго - 10 октября Алексей Мартынов стал "двухсотым". Он руководил одним из отделений правительства Москвы. 23 сентября ему вручили повестку и, вероятно без обещанной подготовки, отправили на фронт.

Тем временем мобилизованный житель Башкирии получил инфаркт во время сборов призывников в Саратове. Мужчину по имени Ринат призвали в рамках "частичной" мобилизации 29 сентября и сразу отправили в воинскую часть под Саратовом без проведения медосмотра. Сейчас жена 52-летнего мужчины пытается добиться отсрочки для него, сам он находится в больнице.

Другие новости:

война в Украине ВСУ новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

01:30

В Украине "задвухсотили" физрука из Санкт-Петербурга

00:51

Приметы на 16 октября: какие 4 вещи запрещено делать, чтобы не попасть в бедуВидео

15 октября, суббота
23:46

"Очень тяжело": Зеленский назвал самые критические направления на фронтеВидео

23:32

"Выбрал правильную сторону": у Зеленского ответили на решение Маска по StarlinkВидео

23:11

Приметы на 17 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год был достаток в домеВидео

Реклама
22:59

"Купол" против БПЛА: в Киеве создают мощную защиту от дронов РФВидео

22:54

В России окончательно ликвидировали бизнес Ани Лорак

22:29

Война в Украине движется к непредсказуемой фазе, РФ надеется до зимы избежать коллапса – CNNВидео

22:26

Кристина Остапчук намекнула на расставание с мужем

22:05

Бойня в Белгородской области: в воинской части расстреляли десятки "чмобиков"Видео

21:44

"Черт с ним": Маск "дал заднюю" и возобновляет финансирование Starlink для УкраиныВидео

21:42

Путин ждет, что военные РФ будут вгрызаться в Херсон зубами, а они заняты мародерством – ПодолякВидео

21:21

"ВСУ будут давить": генерал США раскрыл сценарий контрнаступления украинской армииВидео

20:57

"Аллигатора" распотрошила ракета: ВСУ уничтожили вертолет РФ Ка-52Видео

20:53

Гороскоп на завтра 16 октября 2022: Овнам - кража, Скорпионам - влюбленность, Ракам - прибыль

20:39

За Гиркина в плену обещают $30 тысяч: флешмоб Стерненко подхватили Тополя и Маркус

20:37

ВСУ уничтожили командира "элитного" отряда спецназа ГРУ РоссииВидео

19:56

Начальники разведки и артиллерии – уничтожены: ВСУ покрошили бригаду "бучанских палачей" РФВидео

19:28

Типичная французская стрижка неземной красоты, о которой мечтают все женщины

19:22

В Белгороде новые "прилеты": произошел крупный пожар на нефтебазеВидео

Реклама
19:20

Похороны Путина могут состояться после саммита на Балимнение

18:57

Расширение блока, свои войска и отмена принципа единодушия: Шольц выступил за крупные реформы в ЕСВидео

18:53

"Доисторические" зенитки: оккупанты тянут на войну в Украину музейный хламВидео

18:00

В России нашли мертвым военкома Романа Малика: полиция рассматривает версии убийства или суицидаВидео

17:59

"Россия проиграет": у Зеленского призвали партнеров "принять эту аксиому"Видео

17:27

"Сюда иди, бегом!": оккупанты РФ сдаются в плен ВСУ прямо на поле бояВидео

16:58

"О Господи, зачем так позориться": Волочкова поставила на уши россиян своим пением

16:52

Бойцы ВСУ взяли в плен российских оккупантов, "отличившихся" в войне в СирииВидео

16:52

Когда полезнее всего пить кофе - с утра или после обеда

16:16

Путин и Лукашенко развертывают войска: в Беларусь прибыли эшелоны с оккупантами РФВидео

16:15

Российский телеведущий бросил работу из-за несогласия с войной

16:05

Воду после варки картофеля люди зря сливают в раковину: как используют чудо-отвар

15:59

Охота на Гиркина: за пленного террориста в Украине пообещали $10 тысячВидео

15:36

Лукашенко сплясал под дудку Путина: вслед за Кремлем клянчит переговоры с УкраинойВидео

15:30

Мощная бавовна в Севастополе: в городе прогремели новые взрывыВидео

14:55

Руководство военных РФ бежит с Херсона, ВСУ и партизаны не дают им организовать штабы – ХланьВидео

14:25

"Украинская Жанна Д'Арк" Евгения Эмеральд вышла замуж на фронте - трогательные снимкиФото

14:18

"Мой персональный герой": Лидия Таран показала брата, который защищает Украину

14:02

Элина Свитолина впервые стала мамой и раскрыла необычное имя ребенка

13:59

Украинка воспела Путина и заявила, что Россия победит: поплатилась она за это уже на следующий деньВидео

Реклама
13:39

СМИ назвали имя возможного преемника Шойгу в Минобороны РФ - раньше он был охранником Путина

13:29

Больной Седоковой грозит смерть: врач предупредила певицу

12:52

Почти неделю не выходит на связь: росСМИ выяснили, куда пропал террорист ГиркинВидео

12:43

"Настоящий штурм!": ВСУ лупят со всех орудий на Херсонщине, у пропагандистов паника

11:54

Единственная система связи на фронте: Маск рассказал о попытках РФ уничтожить StarlinkВидео

11:25

Сбил 5 вражеских "шахидов" и катапультировался: пилот-герой рассказал о своем подвигеВидео

11:04

"Мы хотим, чтобы нас уважали": президент Таджикистана публично "наехал" на ПутинаВидео

10:48

Боец ВСУ с ломтиком арбуза ярко ответил, когда будет освобожден ХерсонВидео

10:28

"Ты всегда в наших сердцах": мама Королевой рассказала о страшной потере

10:28

Путина убьют: эксперт рассказал о последствиях ядерного удара для хозяина КремляВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять