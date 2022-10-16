В Украине 'задвухсотили' физрука из Санкт-Петербурга

Вадим Седов ликвидирован в Украине / Фото росСМИ

На войне в Украине ликвидирован учитель физкультуры Вадим Седов, который работал в гимназии №631 в российском Санкт-Петербурге.

Смерть Седова подтвердили в учебном заведении. Где именно российский оккупант нашел свою смерть, не уточняется, но известно, что погиб он 5 октября.

До работы в школе оккупант служил, у него было звание майора. Вместо того, чтобы проводить уроки детям, россиянин решил поучаствовать в захвате Украины.

Пропагандисты пишут, что петербургский учитель погиб "героически" при выполнении боевого задания.

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидировали мобилизованного работника мэрии Москвы. Повоевать он успел недолго - 10 октября Алексей Мартынов стал "двухсотым". Он руководил одним из отделений правительства Москвы. 23 сентября ему вручили повестку и, вероятно без обещанной подготовки, отправили на фронт.

Тем временем мобилизованный житель Башкирии получил инфаркт во время сборов призывников в Саратове. Мужчину по имени Ринат призвали в рамках "частичной" мобилизации 29 сентября и сразу отправили в воинскую часть под Саратовом без проведения медосмотра. Сейчас жена 52-летнего мужчины пытается добиться отсрочки для него, сам он находится в больнице.

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