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В Венгрии назвали "символическим" ордер на арест Путина

4 апреля 2023, 10:53
Заместитель министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Модер считает, что диктатор РФ не поедет ни в одну страну, где его могут арестовать.
Владимир Путин
Путин не поедет ни в одну страну, где его могут арестовать / Фото: сайт Кремля

В Министерстве иностранных дел Венгрии назвали ордер на арест президента страны-агрессора РФ Владимира Путина "символическим", мол, диктатор не поедет ни в одну страну, где его могут арестовать. В ведомстве также заявили, что такие шаги "не приближают окончание войны в Украине".

Такое заявление озвучил заместитель министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Модер, передает Суспільне.

"Мы убеждены, что символические действия не приблизят завершение этой войны. Я думаю, что этот конкретный случай (выдача ордера на арест Владимира Путина, – ред.) скорее символический, потому что, очевидно, российский президент не поедет ни в одну страну, где его могут арестовать", – сказал Модер.

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Он добавил, что Венгрия пока хочет оказать "ощутимую помощь" Украине, в частности, в улучшении жизни украинских детей, посещающих школы в стране.

В то же время, чиновник отметил, что со всеми людьми, ответственными за военные преступления, должны обращаться по закону.

"Эта позиция Венгрии касается всех случаев независимо от национальности, страны или какой-либо принадлежности", – объяснил представитель МИД Венгрии.

Он добавил, что, в конце концов, справедливость должна победить.

"Возможно, в более долгосрочной перспективе, чем в краткосрочной. Скажем, мы в целом поддерживаем справедливость, как бы трудно ее не было достичь. Но это то, что мы думаем и это то, что мы озвучиваем с начала этого конфликта", – резюмировал Модер.

Что такое Римский статут

Римский статут – это главный документ работы Международного уголовного суда в Гааге. Он регулирует его работу, определяет виды наказания и функции Ассамблеи государств-участников.

Статут одобрили в 1998 году, документ вступил в силу в июле 2002 года. Его подписали и ратифицировали 122 страны, 31 страна только подписала. США, Россия, Израиль и Северный Судан сначала поставили свои подписи, но передумали и отозвали их.

Статут определяет полномочия суда в Гааге по расследованию масштабных преступлений: геноцида, преступлений против человечества, военных преступлений. После ратификации Римского статута государство становится участником Международного уголовного суда, а преступления ее граждан или совершенные на ее территории – подсудными суду в Гааге.

Украина подписала Римский статут еще 20 января 2000 года, но так и не ратифицировала его, хотя после соглашения об Ассоциации с ЕС в 2014 году сделать это является одним из ее прямых международных обязательств. Статут предусматривает возможность, что и без ратификации государство может признать юрисдикцию суда по определенным делам, подав об этом должное заявление.

Украина признала его юрисдикцию по двум вопросам двумя заявлениями Министерства иностранных дел, поданными 17 апреля 2014 года по делам Майдана и 8 сентября 2015 года – о преступлениях против человечности и военных преступлений, совершенных на ее территории.

Заявления Венгрии об ордере на арест Путина

Как сообщал Главред, в правительстве премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не видят законных оснований для ареста Путина, который начал кровавую войну против Украины. Глава аппарата премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш заявил, что страна не будет арестовывать российского диктатора Владимира Путина даже после выдачи соответствующего ордера.

Стоит отметить, что Венгрия ранее подписала и ратифицировала Римский устав Международного уголовного суда.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что отказ Венгрии арестовывать Путина даже в случае его приезда в страну лишь местному правительству "головной боли".

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