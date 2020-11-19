УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В ВОЗ пояснили, стоит ли закрывать школы во время пандемии

19 ноября 2020, 18:55

В организации уверенны, что дети не могут распространять опасный вирус.

школа
ВОЗ раскритиковала закрытие школ во время пандемии / Фото: УНИАН

Во Всемирной организации здравоохранения резко раскритиковали закрытие школ как метод борьбы с пандемией опасного китайского коронавируса.

Как пишет Reuters в четверг, 19 ноября, об этом заявил глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге и отметил, что дети и подростки не способствуют распространению коронавируса, поэтому начальные школы должны остаться открытыми.

По словам Клюге, в последние две недели смертность от коронавируса в Европе увеличилась на 18%. На прошлой неделе в Европе зафиксировали свыше 29 тысяч летальных случаев.

Читайте такжеСтепанов раскрыл новые планы Минздрава по вакцине от COVID-19

"То есть в Европе каждые 17 секунд один человек умирает от COVID-19. Сейчас в Европе из-за COVID-19 ежедневно умирает в среднем 4500 человек. Этого можно избежать, если все мы будем действовать", - подчеркнул он.

Кроме того, ВОЗ фиксирует все больше сигналов о перегруженности систем здравоохранения в странах Европы. Например, во Франции палаты интенсивной терапии в течение 10 дней были загружены более чем на 95%, а в Швейцарии - на полную.

Коронавирус новости

  • По состоянию на утро четверга, 19 ноября, в мире установлено 56 247 982 прецедента заражения COVID-19. Погибли 1 349 380 человек.
  • За последние 24 часа на территории Украины зафиксировано 13 357 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с момента начала эпидемии в стране диагностировано 583 510 случаев COVID-19.
  • Согласно прогнозу главы Минздрава Максима Степанова, карантин в Украине будет длиться до апреля. Власти утверждают, что в стране очень сложная ситуация с заболеванием коронавирусом.

школа карантин коронавирус ВОЗ коронавирус в мире
Сейчас вы просматриваете новость «В ВОЗ пояснили, стоит ли закрывать школы во время пандемии». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
​В Азербайджане назвали количество жертв среди гражданских в Карабахе​В Азербайджане назвали количество жертв среди гражданских в Карабахе Тотальное влияние России: эксперт раскрыл планы Турции и Азербайджана по КарабахуТотальное влияние России: эксперт раскрыл планы Турции и Азербайджана по Карабаху Армения потеряла все: эксперт объяснила, как Москва помогла БакуАрмения потеряла все: эксперт объяснила, как Москва помогла Баку Сотнями вывозят трупы армян: Пашинян взял всю вину за Карабах на себяСотнями вывозят трупы армян: Пашинян взял всю вину за Карабах на себя Выборы президента США: нашли тысячи неучтенных бюллетенейВыборы президента США: нашли тысячи неучтенных бюллетеней
Следующий материал

Последние новости

19:23
Выборы мэра Львова: у кого есть шансы на победу во втором туре
19:21
Отказ от курения: нарколог посоветовал действенные способы Видео
19:15
Как прошёл старт продаж PS5 в Украине: все подробности
19:14
В магазине Epic Games Store обновилась еженедельная подборка бесплатных игр Видео
19:12
Игроки Fortnite теперь могут "заглянуть в душу" своим сопартийцам Видео
Реклама
19:08
Поступь хаоса - первый трейлер, актеры и сюжет нового фильма Видео
19:05
В Украину несутся снегопады: прогноз погоды на 20 ноября Видео
18:55
В ВОЗ пояснили, стоит ли закрывать школы во время пандемии
18:52
Журналисты объяснили заявления Уманского по "ковидному" фонду
18:45
Парубий "подхватил" коронавирус Видео
18:42
Степанов раскрыл новые планы Минздрава по вакцине от COVID-19 Видео
18:35
Гороскоп на 20 ноября для всех: сильная болезнь, денежный кризис и любовный успех Видео
18:31
Что такое общественное место: где в Украине оштрафуют за отсутствие маски Видео
18:20
Обалденные сочные тефтели с рисом – рецепт Видео
18:17
Завершилось внеочередное заседание ТКГ по Донбассу: о чем договорились Видео
18:10
Ученые составили топ-4 ранних симптома коронавируса
18:03
Число тяжелых больных коронавирусом возрастет: врач назвала причину Видео
17:56
"Троллинг": сериал Корона расстроил королевскую семью Великобритании
17:55
Первый взгляд на новую карту в Among Us
17:45
Генерал США назвал страну Евросоюза, которой по силам остановить Россию Видео
Реклама
17:39
Коронавирус в Украине стал жестче атаковать молодежь: в чем причина Видео
17:31
Рак поджелудочной железы: врач назвал необычный сигнал Видео
17:27
В Слуге народа засекретили, сколько стоил опрос от Зеленского Видео
17:26
В ЕС приготовили еще один удар по Лукашенко: названы детали и сроки Видео
16:56
Известная ведущая объявила, что ждет первенца
16:44
СМИ узнали подробности смерти Романа Виктюка Видео
16:41
"Реальный путь к победе": Трамп сделал заявление о борьбе за пост президента США Видео
16:28
Угроза тотального локдауна: эксперты спрогнозировали, к чему готовиться украинцам Видео
16:22
Бег vs ходьба: назван процесс, ускоряющий похудение и сжигающий калории Видео
16:21
Гребенщикову запретили въезд в Украину
16:12
Разработчики Hitman анонсировали игру во вселенной Джеймса Бонда
15:59
Новые налоги на продажи автомобилей: сколько придется платить украинцам
15:46
В Беларуси создателей Nexta признали террористами Видео
15:45
В Сети набирает популярность новый номер Квартала с Коломойским Видео
15:40
"Дадут отпор России": генерал США назвал страну Европы, с которой нужно дружить Украине Видео
15:36
Группа Cloudless записала трек для шоу Супер Топ-модель по-украински
15:26
Война за Нагорный Карабах: генерал назвал главную причину поражения Армении Видео
15:08
Как понизить билирубин с помощью натуральных средств: 4 способа Видео
14:57
"Сведет в могилу": врач предупредил об опасности дистанционного лечения COVID-19 Видео
14:52
Во много раз больше: ученые сделали пугающий вывод насчет числа больных COVID-19 Видео
Реклама
14:47
В ВОЗ назвали главное условие для избежания жесткого карантина Видео
14:33
В Раде назвали условие массового закрытия школ и детсадов на карантин Видео
14:16
Социологи выяснили, как украинцы относятся к карантину выходного дня Видео
14:10
Инсульт и инфаркт: крупнейшее исследование назвало "воспалительные продукты" Видео
14:06
Google выпустила Chrome 87 – обязательно к ознакомлению всем пользователям браузера
14:01
Украинцев оштрафуют за неношение масок: Зеленский подписал закон Видео
13:42
Від пацанки до панянки 2021 - что будет в 5 сезоне
13:29
Летим, ковыляя во мгле - рецензия на фильм Линия горизонта Видео
13:22
Новый шанс Трампа: еще один штат США согласился на пересчет голосов Видео
13:07
Пик пандемии COVID-19: в ВОЗ сделали заявление о стабилизации ситуации Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять