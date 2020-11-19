В ВОЗ пояснили, стоит ли закрывать школы во время пандемии

В организации уверенны, что дети не могут распространять опасный вирус.
Во Всемирной организации здравоохранения резко раскритиковали закрытие школ как метод борьбы с пандемией опасного китайского коронавируса.
Как пишет Reuters в четверг, 19 ноября, об этом заявил глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге и отметил, что дети и подростки не способствуют распространению коронавируса, поэтому начальные школы должны остаться открытыми.
По словам Клюге, в последние две недели смертность от коронавируса в Европе увеличилась на 18%. На прошлой неделе в Европе зафиксировали свыше 29 тысяч летальных случаев.
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"То есть в Европе каждые 17 секунд один человек умирает от COVID-19. Сейчас в Европе из-за COVID-19 ежедневно умирает в среднем 4500 человек. Этого можно избежать, если все мы будем действовать", - подчеркнул он.
Кроме того, ВОЗ фиксирует все больше сигналов о перегруженности систем здравоохранения в странах Европы. Например, во Франции палаты интенсивной терапии в течение 10 дней были загружены более чем на 95%, а в Швейцарии - на полную.
Коронавирус новости
- По состоянию на утро четверга, 19 ноября, в мире установлено 56 247 982 прецедента заражения COVID-19. Погибли 1 349 380 человек.
- За последние 24 часа на территории Украины зафиксировано 13 357 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с момента начала эпидемии в стране диагностировано 583 510 случаев COVID-19.
- Согласно прогнозу главы Минздрава Максима Степанова, карантин в Украине будет длиться до апреля. Власти утверждают, что в стране очень сложная ситуация с заболеванием коронавирусом.