В ВОЗ пояснили, стоит ли закрывать школы во время пандемии

ВОЗ раскритиковала закрытие школ во время пандемии / Фото: УНИАН

Во Всемирной организации здравоохранения резко раскритиковали закрытие школ как метод борьбы с пандемией опасного китайского коронавируса.

Как пишет Reuters в четверг, 19 ноября, об этом заявил глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге и отметил, что дети и подростки не способствуют распространению коронавируса, поэтому начальные школы должны остаться открытыми.

По словам Клюге, в последние две недели смертность от коронавируса в Европе увеличилась на 18%. На прошлой неделе в Европе зафиксировали свыше 29 тысяч летальных случаев.

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"То есть в Европе каждые 17 секунд один человек умирает от COVID-19. Сейчас в Европе из-за COVID-19 ежедневно умирает в среднем 4500 человек. Этого можно избежать, если все мы будем действовать", - подчеркнул он.

Кроме того, ВОЗ фиксирует все больше сигналов о перегруженности систем здравоохранения в странах Европы. Например, во Франции палаты интенсивной терапии в течение 10 дней были загружены более чем на 95%, а в Швейцарии - на полную.

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