В WhatsApp на фоне бегства пользователей приняли неожиданное решение

WhatsApp обещает до 8 февраля не удалять аккаунты пользователей, которые не согласны с обновлением соглашения о конфиденциальности.
Руководство WhatsApp приняло решение отложить запуск обновления пользовательского соглашения, обсуждение которого вызвало серьезное недовольство клиентов популярного сервиса обмена сообщениями.
"Мы переносим дату, когда пользователям будет предложено посмотреть и принять условия (обновления пользовательского соглашения ). Ни у кого не будет приостановлена или удалена учетная запись до 8 февраля", - сообщили в блоге мессенджера WhatsApp.
Администрация сервиса указывает, что вместо 8 февраля обновление соглашения начнут внедрять 15 мая. До этого времени у клиентов мессенджера появится возможность детально ознакомиться с новыми условиями пользования WhatsApp.Читайте такжеFacebook объяснила новую политику конфиденциальности WhatsApp: что нужно знать
Кроме того, в компании подчеркнули, что личные разговоры по-прежнему останутся под защитой, а их содержание не будет передаваться Facebook. Это касается и местоположения пользователей.
WhatsApp новости
- В мессенджере WhatsApp 8 января объявили об обновлении пользовательского соглашения, в результате чего в нем появился пункт о передаче личных данных пользователей сервиса компании Facebook. Речь шла об информации клиентов, которая касается анализа привычек и предпочтений. В связи с этим многие люди по всему миру начали искать замену популярному сервису обмена сообщениями.
- Турецкие власти, а также граждане, начали массово отказываться от WhatsApp. Аккаунт президента Турции Реджепа Эрдогана в результате таких событий появился в Telegram.
- Позже стало известно, что пользователями Telegram отныне являются президент Бразилии Жаир Болсонару и бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон.