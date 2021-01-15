В WhatsApp на фоне бегства пользователей приняли неожиданное решение

В Whatsapp начнут внедрять новое пользовательское соглашение с 15 мая / play.google.com/

Руководство WhatsApp приняло решение отложить запуск обновления пользовательского соглашения, обсуждение которого вызвало серьезное недовольство клиентов популярного сервиса обмена сообщениями.

"Мы переносим дату, когда пользователям будет предложено посмотреть и принять условия (обновления пользовательского соглашения ). Ни у кого не будет приостановлена или удалена учетная запись до 8 февраля", - сообщили в блоге мессенджера WhatsApp.

Администрация сервиса указывает, что вместо 8 февраля обновление соглашения начнут внедрять 15 мая. До этого времени у клиентов мессенджера появится возможность детально ознакомиться с новыми условиями пользования WhatsApp.Читайте такжеFacebook объяснила новую политику конфиденциальности WhatsApp: что нужно знать

Кроме того, в компании подчеркнули, что личные разговоры по-прежнему останутся под защитой, а их содержание не будет передаваться Facebook. Это касается и местоположения пользователей.

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