Великобритания официально вышла из состава ЕС

Подошел к финалу переходный период.
Великобритания в ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года официально покинула Европейский Союз и завершила Brexit.
Как сообщает ВВС, в силу вступили новые правила экономических отношений между Соединенным Королевством и ЕС. Начали работать соглашения между Лондоном и Брюсселем о сотрудничестве в области путешествий, торговли, иммиграции и безопасности, заменив внутренние договоры с ЕС.
Переходный этап, уточняют журналисты, прошел вполне спокойно. Грузовые автомобили без особых проблем преодолели таможенную проверку в Дувре и Дублине.
"Все идет нормально, все работает точно также, как и до 23 часов 31 декабря. Очень, очень спокойно, грузовиков мало, как мы и предполагали", – отметил представитель компании Eurotunnel Джон Киф.
Ранее в некоторых министерствах Великобритании подчеркивали, что в ближайшие недели после праздников некоторых затруднений и задержек избежать не удастся.
Таким образом, по словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, завершен длительный процесс Brexit.
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Напомним, вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба прокомментировал выход Великобритании из Европейского союза. По его словам, Brexit выгоден для Украины.
Бывший председатель Европейского Совета Дональд Туск высказался относительно вступления Шотландии в Европейский Союз. По его словам, Брюссель поддерживает такое решение.