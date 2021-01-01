Великобритания официально вышла из состава ЕС / Reuters

Великобритания в ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года официально покинула Европейский Союз и завершила Brexit.

Как сообщает ВВС, в силу вступили новые правила экономических отношений между Соединенным Королевством и ЕС. Начали работать соглашения между Лондоном и Брюсселем о сотрудничестве в области путешествий, торговли, иммиграции и безопасности, заменив внутренние договоры с ЕС.

Переходный этап, уточняют журналисты, прошел вполне спокойно. Грузовые автомобили без особых проблем преодолели таможенную проверку в Дувре и Дублине.

"Все идет нормально, все работает точно также, как и до 23 часов 31 декабря. Очень, очень спокойно, грузовиков мало, как мы и предполагали", – отметил представитель компании Eurotunnel Джон Киф.

Ранее в некоторых министерствах Великобритании подчеркивали, что в ближайшие недели после праздников некоторых затруднений и задержек избежать не удастся.

Таким образом, по словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, завершен длительный процесс Brexit.

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