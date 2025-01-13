Что означают цифры от 1 до 5 на батарее: неожиданный ответ специалиста

Правильно выставленные отметки на радиаторе помогут значительно сократить расходы на коммунальные услуги.

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Что означают цифры на радиаторе / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что означают цифры на батарее

Как сэкономить на коммунальных услугах зимой

Первое, что делают люди зимой, когда холодно - подкручивают цифры на радиаторе. Они ошибочно считают, что эти отметки указывают на температуру батареи, хотя это не так. Главред выяснил, что означает ручка со шкалой.

Устройство на батарее - это термостатический радиаторный клапан, который помогает просто и эффективно регулировать температуру отдельно в каждой комнате квартиры или дома.

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Как пишет Express.co.uk, главное преимущество клапана - экономия на расходах, если им правильно пользоваться.

Эксперт Натан Мартин-Николс рассказал, что большинство клиентов ошибочно считают, что цифры на клапане соответствуют теплу, которое излучает радиатор, но это полное заблуждение.

"Эти цифры на самом деле относятся к температуре в комнате, а не к температуре радиатора", - подчеркнул специалист.

Он отметил, что терморегулятор определяет температуру в помещении и в соответствии с ней регулирует количество горячей воды, которую нужно подать в радиатор.

"Это умное устройство автоматически активирует подачу большего количества горячей воды через радиатор, когда в комнате слишком холодно. Если же определенная зона перегрета, то терморегулятор автоматически перекрывает поток горячей воды, обеспечивая равномерное тепло в комнате", - объяснил Натан.

Цифры на терморегуляторе должны, как правило, соответствовать температуре в помещении. Например:

0 = 0°C (выключено)

✱ = 7°C (обычно обозначается символом снежинки или точкой)

1 - 10°C;

2 - 15°C;

3 - 20°C;

4 - 25°C;

5 - 30°C.

Правильно настроенные отметки на радиаторе помогут снизить расходы на коммунальные услуги.

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