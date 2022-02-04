Венгрия заблокировала присоединение Украины к киберцентру при НАТО

Венгрия наложила вето на членство Украины в Кибер-НАТО / Коллаж УНИАН, pixaby

Венгрия заблокировала присоединение Украины к Объединенному центру по киберобороне НАТО (CCDCOE).

3 февраля о факте блокады одним из государств Альянса заявил в эфире программы Право на владу на телеканале 1+1 секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Европейская правда со ссылкой на источник пишет, что правом вето воспользовалась именно Венгрия.

"Есть такой институт, который называется Кибер-НАТО. И мы летом прошлого года подали туда соответствующие документы, прошли все соответствующие верификации. И там, так же, как в НАТО, консенсусом принимаются решения. Так вот: одна из европейских стран отказала в участии нашей стране в этом уважаемом институте", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что это произошло, несмотря на то, что в Украине идет война и постоянно происходят кибератаки.

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Собеседник ЕП подтвердил, что речь идет о блокировании вступления Украины именно венгерским правительством.

Справка. Объединенный центр передовых технологий по киберобороне НАТО формально не является структурой Североатлантического альянса.

Украина подала официальный запрос о присоединении к работе Центра, базирующегося в Таллинне, в августе прошлого года. Процедура одобрения украинской заявки началась в октябре. Украина могла бы стать членом CCDCOE уже с 1 января 2022 года. Однако через некоторое время Венгрия заявила о блокировании присоединения Украины к Объединенному центру по киберобороне НАТО.

Заседания Совета центра, принимающего решения о расширении состава участников, проводят только два раза в год. Таким образом, даже при положительном развитии событий в дальнейшем Украина сможет присоединиться к этой структуре только со второго полугодия 2022 года.

Венгрия пока публично не обнародовала свою позицию по этому поводу.

Отметим, в 2017 году Венгрия заявила, что будет блокировать заседания Комиссии Украина-НАТО на политическом уровне и процедуру вступления Украины в Альянс.

Кибератаки в Украине

В ночь с 13 на 14 января ряд сайтов госструктур Украины пострадал от атаки хакеров. По состоянию на утро 14 января не работали такие сайты: МИД, ГосЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, Минветеранов, Кабмина, Минохраны окружающей среды, Государственная казначейская служба и портал Дия.

Ночью на сайтах госструктур начали всплывать сообщения с провокационным содержанием и угрозами.

В Госспецсвязи позже сообщили, что в результате хакерской атаки утечки персональных данных не произошло.

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