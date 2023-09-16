'Весь спектр': Жданов раскрыл, какое оружие может получить Путин от Северной Кореи

Жданов рассказал, что есть у Пхеньяна, что нужно Москве для ведения войны против Украины.

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Жданов раскрыл, какое оружие может получить Путин от Северной Кореи / коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот: видео

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, какую военную помощь Северная Корея может оказывать России, что сможет продавать и, что есть у Пхеньяна, что нужно Москве для ведения войны против Украины.

Жданов подчеркнул, что в Северной Корее, в принципе, есть все, чего хочет российский диктатор. У Пхеньяна очень много советских образцов вооружения, и все это он может дать Москве.

"Впрочем, здесь важно другое: Ким Чен Ын не решает ничего, он лишь посланник. Возможно, для вида он будет давать России боеприпасы со своих складов, но реально боеприпасы и вооружение будет предоставлять Китай. Пхеньян-это протекторат Китая, который без разрешения Пекина боится кашлянуть лишний раз", - пояснил полковник.

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Жданов добавил, что визит Ким Чен Ына в Россию - это политический демарш Китая в отношении Соединенных Штатов Америки. Это большие геополитические торги.

"Что выторговывает Китай - сказать сложно, пусть рассуждают политологи. На мой взгляд, Китай выторговывает у США определенные преференции для себя, демонстрируя свою готовность поддержать Россию в войне против Украины и не дать россиянам проиграть. Условно говоря, позиция Пекина такова: либо Штаты нам уступают, либо мы даем России необходимое оружие", - отметил он.

Напомним, что Ким Чен Ын сделал первое заявление после встречи с Путиным . После встречи двух диктаторов Ким Чен Ын заявил, что КНДР "всегда поддерживала все решения президента Путина и правительства России".

Стало известно, о чем говорили Ким Чен Ын и Путин и как это повлияет на войну. Было лишь вопросом времени выход сотрудничества КНДР и России в публичную плоскость. Еще в ноябре США сообщали, что Пхеньян обеспечивал российских оккупантов.

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