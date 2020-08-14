УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В штабе арестованного Бабарико назвали три главных требования к Лукашенко

14 августа 2020, 08:40

У Бабарико заявили, что люди больше не боятся режима Лукашенко.

Виктор Бабарико
Виктор Бабарико был арестован в июле, на выборы президента Беларуси его так и не зарегистрировали / Euroradio

В штабе бывшего претендента на участие в выборах президента Беларуси Виктора Бабарико, который был арестован еще в июле и не допущен к президентскому избирательному процессу, призвали власти показать реальные результаты выборов, прекратить насилие на улицах, освободить всех незаконно задержанных граждан и обеспечить проведение новых выборов в рамках демократических стандартов.

Об этом сообщается на странице в поддержку политика Виктора Бабарико в социальной сети Facebook.

В одном из сообщений отмечается, что белорусский народ не забудет и не простит применение насилия со стороны власти. Представители режима должны это понять и пойти на ряд компромиссных мер.

"Весь мир понимает, что обратного хода для Беларуси нет. СМИ пишут, что беларуский народ не простит этой жестокости от действующей власти, международные политики один за одним призывают действующего президента остановить издевательство над народом. Происходящее пока не могут оценить только беларуские власти. Неужели они надеются на то, что завтра мы сотрем из памяти события этих дней?" – утверждают у Бабарико.Читайте такжеМассовая забастовка в Беларуси: работники предприятий требуют отставки Лукашенко

Следовательно, в штабе политика сформировали три ключевых требования к власти.

Требования штаба Бабарико

  • Конец насилию

Силовые структуры немедленно должны остановить применение мер физического насилия по отношению к народу. Силовики должны покинуть белорусские города и прекратить преследования мирных митингующих.

  • Свободу политзаключенным

Все незаконно задержанные на мирных акциях и протестах люди должны выйти на свободу, в том числе и политические заключенные. Всем пострадавшим от жестких действий силовиков должна быть выплачена компенсация.

  • Честные новые выборы

До 15 сентября власти должны объявить о проведении новых выборов президента Беларуси. Избирательный процесс должен пройти в условиях присутствия международных наблюдателей. Выборы должны пройти с обновленным Центризбиркомом, новыми избирательными комиссиями, а также видеонаблюдением и проведением открытой процедуры подсчета голосов.Читайте также"Пусть подумают, на что мы пошли": в Беларуси уволился руководитель пула журналистов Лукашенко

Напомним, в четверг вечером, 13 августа, у Лукашенко отреагировали на ситуацию в стране. Глава МВД Юрий Караев взял ответственность за избиение случайных прохожих, а в ведомстве пообещали отпустить всех задержанных на протестах.

Ранее в США заявили, что единственный способ мирного урегулирования конфликтной ситуации в Беларуси – это проведение новых президентских выборов в стране в присутствии международных наблюдателей.

новости Беларуси Виктор Бабарико протесты в Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость «В штабе арестованного Бабарико назвали три главных требования к Лукашенко». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

09:54
Стало известно, почему Венедиктова не поехала в Беларусь по делу о выдаче Украине боевиков ЧВК Вагнера
09:45
Лукашенко безупешно косплеит Гитлера - и закончит так же мнение
09:25
"Вы ответите за все": замглавы МВД Беларуси заявил, что в СИЗО не издевались над людьми Видео
09:14
Коронавирус в Украине и в мире 14 августа: за сутки заразились 306 679 человек
09:03
Поворот на восток. У Польши назревают большие проблемы в ЕС
09:00
Синдром Скитера: врачи предупредили об опасности комариных укусов Видео
08:59
В ВОЗ рассказали, почему не взяли российскую вакцину от коронавируса
08:53
Гороскоп всех знаков Зодиака на 14 августа: кому грозят болезни, а кому – денежное фиаско Видео
08:40
В штабе арестованного Бабарико назвали три главных требования к Лукашенко
08:31
В Беларуси перелом: бульба-фюрер и его эсесовцы поняли, что обречены мнение Видео
08:21
В Беларуси вынесли вердикт насчет задержанного на протестах украинца
07:11
"Показывай себя голышом": Ирина Морозюк без белья показала твердые соски
06:54
Протест гнева: чем закончится "майдан" в Беларуси мнение
06:33
Врачи научились предугадывать скорую смерть пациента по глазам
06:01
Мэр Киева – не предел: астролог рассказал о политическом будущем Притулы
05:29
С Медовым Спасом – поздравления в прозе, стихах и картинках на Маковей Видео
05:05
Трамп сравнил ЕС с Китаем и разразился критикой в адрес Германии из-за Северного потока-2
04:26
Ученые выяснили, каким людям нужно опасаться тяжелых форм коронавируса
03:49
Применение силы к активистам в Беларуси: в Европарламенте намерены наказать Лукашенко
03:11
Ученые нашли способ определять COVID-19 при помощи популярных гаджетов
02:17
Беларусь срывает выдачу Украине боевиков ЧВК Вагнера: журналист назвал причину
01:51
"Вот это бидоны": Седокова показала грудь крупным планом
01:40
Гороскоп всех знаков Зодиака на 15 августа: поддержка высших сил и перемены Видео
00:55
Медики изобрели новый способ лечения язвы
00:31
Домбровская, которую назвали "корабельной сосной", идет в мэры Николаева Видео
00:19
С Медовым Спасом: какой сегодня праздник 14 августа, приметы, именины Видео
13 августа, четверг
23:59
В Беларуси протестующих в СИЗО избивают и насилуют – СМИ Фото Видео
23:36
Красная зона увеличилась: Минздрав разделил области из-за Covid-19 Видео
22:59
Коронавирус в Украине и мире 13 августа: за сутки заразились 330 тысяч человек Видео
22:54
"Верым! Можам! Пераможам!": в Беларуси новая вспышка протестов Фото Видео
22:22
Лукашенко поручил освободить "попавших под раздачу"
22:06
Филарет пожаловался Трампу на ущемление прав верующих УПЦ
22:01
Кровавые протесты в Беларуси: появилась третья жертва Видео
21:36
Мощный взрыв в Бейруте: президент Ливии ошарашил суммой ущерба
21:02
Белорусский оппозиционер, сбежавший в Москву, оскандалился заявлением о Донбассе
20:58
"Он вышел безоружным": что известно о первом погибшем в Минске Видео
20:39
"Бьют и травят хлоркой": выяснились жуткие подробности о муже Тихановской
20:18
"Пусть подумают, на что мы пошли": в Беларуси уволился руководитель пула журналистов Лукашенко
20:06
Опрос Разумкова: в Киевсовет пройдет партия Смешко
20:06
"Свиней нужно паковать": активист рассказал об издевательствах силовиков Видео
20:01
Киев внесли в желтую зону карантина Видео
19:50
Танці з зірками 2020 - список участников нового сезона
19:47
Активист из Беларуси рассказал, как Тихановскую заставили записать обращение к оппозиции
19:30
"Жыве Беларусь": в Киеве под посольством жгут файеры
19:21
Внимание, сердечный приступ: очевидный признак на голове Видео
19:13
Медовый Спас: что обязательно готовят на Маковея, чтоб не было беды Видео
19:05
"Остановите кровопролитие!" Кравчук призвал Лукашенко помнить о наказании за преступления
19:04
Студия Disney оказалась в центре скандала из-за ЛГБТ-персонажей
19:00
В МИД России впервые прокомментировали массовые протесты в Беларуси
19:00
Стало извесно, когда ЕС введет санкции против Лукашенко - Reuters Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять