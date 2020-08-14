В штабе арестованного Бабарико назвали три главных требования к Лукашенко

Виктор Бабарико был арестован в июле, на выборы президента Беларуси его так и не зарегистрировали / Euroradio

В штабе бывшего претендента на участие в выборах президента Беларуси Виктора Бабарико, который был арестован еще в июле и не допущен к президентскому избирательному процессу, призвали власти показать реальные результаты выборов, прекратить насилие на улицах, освободить всех незаконно задержанных граждан и обеспечить проведение новых выборов в рамках демократических стандартов.

Об этом сообщается на странице в поддержку политика Виктора Бабарико в социальной сети Facebook.

В одном из сообщений отмечается, что белорусский народ не забудет и не простит применение насилия со стороны власти. Представители режима должны это понять и пойти на ряд компромиссных мер.

"Весь мир понимает, что обратного хода для Беларуси нет. СМИ пишут, что беларуский народ не простит этой жестокости от действующей власти, международные политики один за одним призывают действующего президента остановить издевательство над народом. Происходящее пока не могут оценить только беларуские власти. Неужели они надеются на то, что завтра мы сотрем из памяти события этих дней?" – утверждают у Бабарико.Читайте такжеМассовая забастовка в Беларуси: работники предприятий требуют отставки Лукашенко

Следовательно, в штабе политика сформировали три ключевых требования к власти.

Требования штаба Бабарико

Конец насилию

Силовые структуры немедленно должны остановить применение мер физического насилия по отношению к народу. Силовики должны покинуть белорусские города и прекратить преследования мирных митингующих.

Свободу политзаключенным

Все незаконно задержанные на мирных акциях и протестах люди должны выйти на свободу, в том числе и политические заключенные. Всем пострадавшим от жестких действий силовиков должна быть выплачена компенсация.

Честные новые выборы

До 15 сентября власти должны объявить о проведении новых выборов президента Беларуси. Избирательный процесс должен пройти в условиях присутствия международных наблюдателей. Выборы должны пройти с обновленным Центризбиркомом, новыми избирательными комиссиями, а также видеонаблюдением и проведением открытой процедуры подсчета голосов.Читайте также"Пусть подумают, на что мы пошли": в Беларуси уволился руководитель пула журналистов Лукашенко

Напомним, в четверг вечером, 13 августа, у Лукашенко отреагировали на ситуацию в стране. Глава МВД Юрий Караев взял ответственность за избиение случайных прохожих, а в ведомстве пообещали отпустить всех задержанных на протестах.

Ранее в США заявили, что единственный способ мирного урегулирования конфликтной ситуации в Беларуси – это проведение новых президентских выборов в стране в присутствии международных наблюдателей.