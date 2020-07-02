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Главному фавориту выборов в Беларуси выдвинули обвинения по трем уголовным статьям

Обвинения предъявлены и его сыну, руководителю предвыборного штаба кандидата.

2 июля 2020, 17:26
Виктор Бабарико и его сын Эдуард (слева)
Виктор Бабарико и его сын Эдуард (слева)

Кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико, который, согласно соцопросам, является абсолютным лидером по уровню поддержки среди граждан, получил обвинения сразу по трем статьям.

Бабарико обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и дачи взятки. В настоящее время в его доме проходит очередной обыск - за последний месяц их было несколько.

Сыну кандидата Эдуарду Бабарико предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Статьи УК, по которым обвиняют Виктора Бабарико и его сына Эдуарда:

Виктор Бабарико:

  • ч.2 ст. 235 - Легализация ("отмывание") средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере
  • ч.2 ст. 243 - Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере
  • ч. 2 ст 431 - дача взятки повторно либо в крупном размере.

Эдуард Бабарико:

  • ч. 2 ст. 243 - Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере.

Напомним, ранее Бабарико был задержан властями по так называемому "делу Белгазпромбанка".

Читайте такжеВ Беларуси чуть не состоялся Майдан: Лукашенко пообещал расправиться с "кукловодами"Генпрокуратура страны в ответ на многочисленные электронные обращения граждан заявила, что задержание Виктора Бабарико является законным.

В то же время белорусский лидер Александр Лукашенко в очередной раз предостерег своих оппонентов от попыток организовать массовые протесты.

"Не смотря на разные передряги современности, смею вас заверить, мы ее сохраним! Эту мирную и независимую страну!", - уточнил он.

новости Беларуси Виктор Бабарико Александр Лукашев выборы президента Беларуси
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