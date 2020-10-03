Вмешательство в войну за Карабах: эксперт объяснил, что остановило Анкару

Турецкая армия / Reuters

Турция пытается оставить свое участие в войне за Нагорный Карабах размытым, нечетким и туманным, заявил эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

Как подчеркнул он в своем Facebook, Анкара хочет, чтобы формально и юридически у Запада не было оснований для ответной реакции.

"Прежде всего, это связано с санкциями со стороны США и Евросоюза. В Штатах эту тему проталкивает мощное армянское лобби, которому могут помочь не менее могущественные нынче около-эмиратские и около-саудовские круги, враждебно относящиеся к Турции", - пишет эксперт.

По его мнению, в ЕС вопрос санкций "завис" благодаря Германии, где сработали, с одной стороны, нежелание Берлина идти на конфронтацию с Анкарой и разваливать соглашения по беженцам, а с другой стороны, про-турецкое лобби: "Санкции против Турции в ЕС активно продвигают Греция, Кипр и Франция, у которых с Анкарой счеты по Восточному Средиземноморью и Ливии".

Прямое вмешательство Турции в войну своими силами может дать ее противникам дополнительный повод требовать санкций, и усиливать международное давление, а армянам станет легче доказывать, что это не война Азербайджана за "историческую справедливость" и не восстановление чей-то территориальной целостности, а просто заговор с целью уничтожить Армению, где Турция играет главную роль, добавил Куса.

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Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что военными действиями Азербайджана против Армении руководят 150 высокопоставленных турецких военных.

Он также отметил, что по сведениям армянских военных, в боевые действия вовлечены сирийские наемники и террористы, а также турецкие спецназовцы.

27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах