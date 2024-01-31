Война с РФ уже на пороге ЕС, но это не значит, что к ней готовятся - дипломат

В Евросоюзе есть страны, которые не так остро ощущают угрозу со стороны России или считают эту угрозу не такой уж и экзистенциальной.

https://glavred.info/world/voyna-s-rf-uzhe-na-poroge-es-no-eto-ne-znachit-chto-k-ney-gotovyatsya-diplomat-10537607.html Ссылка скопирована

Богдан Яременко оценил риск того, что начнется война ЕС и России / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот, МО РФ

Евросоюз осознает угрозу российской агрессии, но это не значит, что ЕС готовится к войне. Чем дальше страна расположена от границы с РФ, тем больше там распространены такие представления, что есть более насущные вопросы, например, миграция. Об этом во время чата на Главреде заявил народный депутат Украины, дипломат Богдан Яременко.

По его словам, страны, у которых исторически были проблемы с Россией и которые географически приближены к ней (Литва, Латвия, Эстония, Польша, Финляндия и Швеция) уже очень остро чувствуют угрозу со стороны РФ, хотя еще не ведут горячей войны с ней.

"В этих странах доктринально пересмотрена внешняя политика и оборона, вплоть до решения вступать в НАТО, хотя государства десятилетиями этого избегали и считали, что будет безопаснее не привязываться к оборонным альянсам. То есть происходят изменения в связи с осознанием российской угрозы", - сказал Яременко.

Вместе с тем, в Евросоюзе есть страны, которые не так остро ощущают угрозу со стороны России или считают эту угрозу не такой уж и экзистенциальной, такой, которой невозможно избежать.

"Евросоюз осознает угрозу. Европейская бюрократия видит войну в Украине и ведет переговоры с Киевом о членстве в ЕС. Эта война на пороге, уже почти в Евросоюзе. Но это не значит, что ЕС готовится к войне", - сказала Яременко.

Нардеп добавил, что Евросоюз пока что очень слаб в плане институциональных возможностей ведения общей внешней политики и общей обороны – такие возможности только развиваются. Есть ряд стран, прежде всего Франция и Германия, которые пытаются играть роль локомотива, толкая в эту сторону европейскую политику, развивая европейские оборонные и внешнеполитические способности.

"Поэтому Европейский Союз пока ни к какой войне не готовится. А вот страны-члены ЕС готовятся очень по-разному. Часть из них тратит на это огромные ресурсы и прилагает много усилий", - сказал Яременко.

По его мнению, очень серьезно готовится к возможной войне с РФ Польша - страна больше всех в ЕС тратит на собственную оборону.

"Конечно, я могу ошибаться, но мои впечатления и от посещения Польши в последнее время, и от того, что я читаю, таковы: эта страна реально готовится воевать, ее война не застанет врасплох. Насколько Польша готова – это другой вопрос. Очевидно, это можно проверить только в бою, как мы убедились на собственном горьком опыте. Но, тем не менее, Польша готовится", - подчеркнул нардеп.

Также ведутся военные приготовления и в странах Балтии. Канада, Германия, Великобритания размещают там свои военные контингенты, демонстрируя этим России, что происходит серьезное военное приготовление.

"Каждая страна ЕС пока по-разному осознает российскую угрозу и необходимость реагирования (…) У стран Евросоюза разные подходы. Тем не менее этот поезд тронулся, он движется в сторону приготовления. Но пока что там нет таких решений, которые бы свидетельствовали о том, что ЕС как организация готовится к войне с Россией", - добавил Яременко.

Смотрите видео - Богдан Яременко объясняет, почему Россия считает себя готовой к войне с НАТО:

Кто такой Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) — украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

Риск войны РФ и НАТО

Генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун заявил, что в случае нападения РФ страны Балтии не смогли бы сдержать натиск. Однако после полномасштабного вторжение России в Украину, концепция изменилась - Латвии, Литве и Эстонии не придется ждать помощи от Альянса целый месяц - пятая статья НАТО сработает сразу, без промедлений.

Политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал о рисках начала войны НАТО и России и о том, какие это может иметь последствия для Украины. По словам эксперта, война НАТО и РФ - "для нас не угроза, а, наоборот, дополнительная безопасность".

Российские оккупанты сосредоточили в Балтийском регионе авиацию, ракеты, тактическое ядерное оружие и свой флот. Однако у Москвы не хватит сухопутных войск для масштабных провокаций против стран Балтии, поскольку большинство сил она бросила на войну с Украиной. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Генерал-майор запаса Виктор Ягун считает, что страны постсоветского пространства могут столкнуться с самыми большими угрозами российского вторжения. В частности, угроза нависла над Казахстаном, а в краткосрочной перспективе - над Грузией и Арменией.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.