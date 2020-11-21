Войска РФ контролируют основные магистрали: о чем Алиев и Шойгу договорились по Карабаху

Ильхам Алиев / УНИАН

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в Баку провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По словам Шойгу, режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается, сообщает Interfax.az.

"Началось возвращение беженцев. Вся работа, которая налажена на сегодняшний день, естественно, дает свои результаты. За это время режим прекращения огня соблюдается, и я уверен в том, что будет так и дальше", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что российские военные уже заняли 23 позиции в Карабахе: "Взяты под контроль основные магистрали, чтобы обеспечить безопасность на линии соприкосновения".

Алиев на встрече с Шойгу сказал, что договоренности по Нагорному Карабаху выполняются.

"Обсудим вопросы, связанные с реализацией трехстороннего заявления, подписанного президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении. На наш взгляд положения заявления выполняются успешно и это ещё раз демонстрирует готовность и азербайджанской, и армянской стороны положить конец многолетнему конфликту и выйти на политическое урегулирование", - сказал президент Азербайджана.

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Напомним, ранее Алиев не исключил возобновления боев в Нагорном Карабахе. Он также подчеркнул, что Баку готов предпринять любые шаги для того, чтобы защитить себя.

27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах