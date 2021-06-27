Нападения России из Беларуси: Украину предупредили о военной опасности и назвали сроки

Осенью может произойти новое обострение военного конфликта России и Украины - белорусский политик / УНИАН

В республике Беларусь из-за военных учений существенно возросло присутствие российского воинского контингента. Ситуация свидетельствует о ползучей оккупации белорусского государства со стороны России. Белорусский правящий режим ослаблен и находится полностью под контролем Кремля. Такая ситуация грозит опасностью военной операции против Украины, а обострение может произойти уже осенью. Об этом заявил белорусский оппозиционный политик Андрей Курейчик.

"Это самый большой вопрос, потому что речь идет о ползучей оккупации. Мы видели пример Крыма, когда большое количество войск остается на территории другой страны – это всегда повод потом их использовать, в том числе в оккупационных целях. К сожалению, Лукашенко очень слаб сейчас, он полностью под контролем Путина, и у него просто нет никакого выбора. Поэтому, скорее всего, эти войска пока останутся, и хочется верить, что они не будут применены", - рассказал он в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, данная ситуация потенциально опасна для украинского государства, поскольку возникает риск проведения Россией новой военной операции против Киева. Причем обострение может произойти уже осенью. Российская риторика указывает на подготовку Москвы к эскалации ситуации.Читайте такжеПрорыв из Крыма и удар по Донбассу: журналист объявил об атаке Путина после встречи с Байденом

"Мы понимаем, что есть опасность операции против Украины, она никуда не делась и, видимо, осенью будет какое-то обострение. Кроме этого, мы видим постоянную агрессивную риторику в сторону Польши и Литвы о якобы скоплении польских войск, об американских базах, базах НАТО, которые пойдут на Москву. Эта риторика никуда не уходит. Это говорит о том, что люди готовятся к какой-то эскалации", - подчеркнул Андрей Курейчик.

Война России и Украины

Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявлял, что Россия может запустить сценарий новой военной операции против Украины и организовать наступление на Мариуполь, Херсон и Одессу. При этом действия россиян, по его мнению, будут зависеть от реакции США.

Российский оппозиционный политик Леонид Гозман считает, что Россия может начать новую войну с Украиной для того, чтобы удержать украинское государство от интеграции в НАТО.

Бывший депутат Госдумы России Дмитрий Гудков предположил, что обострения российско-украинского военного конфликта не будет. В этом нет смысла, так как Москва больше не сможет помешать вступлению Украины в НАТО.