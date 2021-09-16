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Впервые в мире: подросток, страдающий зависимостью от видеоигр, попал в больницу

16 сентября 2021, 04:00
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Парень не ел, не пил и не общался с людьми.

Видеоигры
Видеоигры вызывают смертельную зависимость / Pixabay

Впервые в мире в Испании госпитализировали подростка, страдающего зависимостью от видеоигр, пишет La Prensa Latina.

Парень настолько сильно погрузился в игру Fortnite, что не видел ничего вокруг себя. Он не выходил из дома и не хотел общаться с близкими.

Также он отказывался от медицинской помощи. Однако его все-таки поместили в больницу на 2 месяца.

Медики предполагают, что юноша не просто так с головой погрузился в виртуальный мир. Ранее у него умер близкий родственник, поэтому врачи считают, что такое пристрастие подростка к видеоиграм связано с пережитым стрессом из-за чего у парня возникла повышенная тревожность.

Напомним, ранее компания Bandai, которая занимается производством видеоигр и игрушек, презентовала умные часы Tamagochi Smart – они позволяют управлять цифровым питомцем с запястья. Выпуск приурочен к 25-летию культовой японской игрушки.

Главной задачей, как в 90-е годы остается кормить и растить своего виртуального питомца и не дать ему умереть. Помимо обновлённого дизайна, новинка обзавелась поддержкой сенсорного (питомца можно гладить по экрану) и голосового управления.

viber
зависимость
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