"Все должны сделать это": Шольц призвал партнеров дать Украине танки прямо сейчас

Олаф Шольц призвал партнеров, которые могут отправить танки западного образца в Украину, сделать это.

Олаф Шольц, Leopard / bundeswehr.de, скриншот

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал международных партнеров, имеющих на вооружении боевые танки западного образца, передать их Украине.

Во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, он заявил, что сегодня Германия предлагает лидерство в сфере безопасности, пишет Европейская правда.

"Мы берем на себя ответственность, которую в такие времена должна нести страна такого размера, расположения и экономической мощи, как Германия", - заявил канцлер.

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Также Шольц призвал партнеров, которые могут отправить танки западного образца в Украину, сделать это сейчас.

"Все те, кто могут прислать боевые танки этого типа, должны сделать это. Министр обороны Писториус, министр иностранных дел Бербок и я лично интенсивно призываем к этому. Германия будет делать все, что в ее силах, чтобы сделать эти решения легче для партнеров. Например, обучая украинских солдат управлять танками здесь в Германии или оказывая поддержку с точки зрения поставок и логистики", - сказал канцлер Германии.

Танки Leopard 2 для Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после долгих колебаний 25 января объявил о решении Берлина поставить Украине танки Leopard 2.

При этом Германия разрешила другим странам предоставлять такие боевые машины Киеву.

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что Украина получит Leopard 2 примерно через 3 месяца. Киеву отправят два батальона танков.

В частности, в рамках первой партии поставят 14 единиц Leopard 2A6.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассчитывает в рамках первой волны получить 120-140 современных западных танков. Это Leopard 2, Challenger 2 и M1 Abrams. Также Киев ожидает передачи французских Leclerc.

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