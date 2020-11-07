"Все кончено": в Белом доме рассказали о реакции Трампа на итоги выборов

Сотрудники администрации Дональда Трампа уходят из Белого дома.
В окружении Дональда Трампа начала возникать обеспокоенность по поводу того, что будет делать дальше действующий глава Белого дома после президентских выборов.
Как сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме, сотрудники администрации Трампа начинают уходить от президента США после его заявлений об "украденных выборах".
Толчком для того шага стали результаты подсчета голосов в Пенсильвании и Джорджии, резко изменившиеся в пользу Байдена.
"Все закончилось", — сказал один из ключевых советников администрации.
Другой советник Трампа обратил внимание на необоснованные обвинения президента США в адрес демократов в фальсификациях, которые дальше распространяли его адвокат Руди Джулиани и сыновья.
"Боже, кто знает", — добавил он, отвечая на вопрос, какими могут быть дальнейшие действия Трампа.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что в штате Джорджия проведут пересчет голосов избирателей. Об этом заявил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер.
В свою очередь представитель штаба Байдена Эндрю Бейтс заявил о том, что Дональда Трампа могут принудительно выдворить из Белого дома, если он попробует там остаться после поражения на выбора.
Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.