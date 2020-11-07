"Все кончено": в Белом доме рассказали о реакции Трампа на итоги выборов

Дональд Трамп / Reuters

В окружении Дональда Трампа начала возникать обеспокоенность по поводу того, что будет делать дальше действующий глава Белого дома после президентских выборов.

Как сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме, сотрудники администрации Трампа начинают уходить от президента США после его заявлений об "украденных выборах".

Толчком для того шага стали результаты подсчета голосов в Пенсильвании и Джорджии, резко изменившиеся в пользу Байдена.

"Все закончилось", — сказал один из ключевых советников администрации.

Другой советник Трампа обратил внимание на необоснованные обвинения президента США в адрес демократов в фальсификациях, которые дальше распространяли его адвокат Руди Джулиани и сыновья.

"Боже, кто знает", — добавил он, отвечая на вопрос, какими могут быть дальнейшие действия Трампа.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в штате Джорджия проведут пересчет голосов избирателей. Об этом заявил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер.

В свою очередь представитель штаба Байдена Эндрю Бейтс заявил о том, что Дональда Трампа могут принудительно выдворить из Белого дома, если он попробует там остаться после поражения на выбора.