"ВСУ бомбят Харьков": скандальную ватницу выгнали из отеля в Польше

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В Польше из фешенебельного отеля Hilton выгнали скандальную женщину, которая распространяла фейки о том, что якобы ВСУ "расстреливают Харьков".

Видео изгнания из отеля ватницы сделали ее соседи. Судя по опубликованной записи, скандалистка молола чушь о войне в Украине и обвиняла во всех грехах украинских защитников.

Судя по разговорам на записи, женщина прожила в отеле не менее одной недели и все это время рассказывала о том, что ВСУ "уничтожают Харьков".

Автор видео утверждает, что она и ее муж помогали этой женщине оформлять разные документы. Нельзя исключить того, что она является гражданкой Украины и попала в Польшу, убегая от войны.

В комментариях к видео сообщили, что о поведении ватницы сообщили в посольство Украины в Польше.

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты придумали фейк, что якобы Служба безопасности Украины "при поддержке западных стран готовит провокацию с применением отравляющих веществ против мирных жителей".

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