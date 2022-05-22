ВСУ ликвидируют белорусских наемников из числа российских ЧВК - разведка

Наемники из Беларуси участвуют в войне в составе ЧВК РФ / Фото УНИАН

Сразу в нескольких городах Беларуси прошли похороны наемников, которые воевали в Украине в составе частных военных компаний РФ.

Украинская разведка узнала, что похороны белорусских военных прошли сразу в нескольких городах.

По данным Главного управления разведки Минобороны, хоть белорусские военные и не воюют официально на территории Украины, некоторые из них подписали контракты с российским ЧВК и часть из них уже погибла.

Подчеркивается, что похороны белорусских наемников, участвовавших в войне против Украины, прошли в Осиповичах Могилевской области и в городе Марьина Горка Минской области.

В Марьиной Горке прошли траурные мероприятия по погибшему солдату-контрактнику. В Осиповичах, где базируется 51-я смешанная артиллерийская группа, хоронили отставного офицера и бывшего солдата-контрактника.

Что известно о белорусах среди оккупантов РФ

В целом участие в войне против Украины непопулярно среди белорусских военных. В воинских частях не проводится серьезная агитация или пропагандистские мероприятия.

Но известно, что белорусские военные подписывали контракты с российскими ЧВК. Основной мотив для них — это деньги, обещанные за участие в боевых действиях на украинской территории.

Однако в украинской разведке отмечают, что после похорон и известий о "пропавших без вести" количество желающих воевать на территории Украины уменьшилось.

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Напомним, что на отдельных полигонах на территории Республики Беларусь развернуто два ракетных дивизиона тактического ракетного комплекса Точка-У и дивизион реактивной системы залпового огня Смерч.

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