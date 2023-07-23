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ВСУ проламывают контрбатарейную оборону и бьют по тылам РФ — ISW

Алексей Тесля
23 июля 2023, 09:58 обновлено 23 июля, 09:58
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Украина создает асимметричный градиент истощения оккупантов, рассказали в Институте изучения войны.
ВСУ проламывают контрбатарейную оборону и бьют по тылам РФ — ISW
ВСУ наносят удары по оккупантам РФ / колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Констянтина Пестушко

Удары ВСУ по российским военным объектам в тыловых районах успешно снижают логистические и контрбатарейные возможности России, утверждают аналитики Института изучения войны.

Украинские ракетно-артиллерийские части несут ответственность примерно за 90% потерь России, отмечается в сводке ISW со ссылкой на начальника Главного управления ракетных войск, артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ Сергея Баранова.

"Украинские ракетно-артиллерийские подразделения создали дальнобойный "огневой кулак" благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам и украинские удары настолько мощны и точны, что российские силы уже не могут вести эффективный контрбатарейный огонь", — цитирует его слова ISW.

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В обзоре также указывается, что удары украинских войск по скоплениям российских боеприпасов в глубоком тылу вызывают у российских военных проблемы с материально-техническим обеспечением. Эта тенденция находит свое отражение в уменьшении обстрелов со стороны России в Херсонской области, что указывает на то, что российские силы испытывают "снарядный голод" в этом районе.

"Командующий украинской Таврической группой войск Александр Тарнавский сравнил контрнаступление Украины с боксом и заявил, что Украина намерена "держать противника на расстоянии вытянутой руки", чтобы избежать ближнего боя, потому что Украина может эффективно победить российские силы с большого расстояния. Вероятно, имея в виду продолжающуюся украинскую кампанию "по перехвату" тыловых объектов врага на востоке и юге Украины", — отмечено в обзоре.

Аналитики ISW считают, что украинские военные успешно проводят подобные операции.

Именно эта кампания является центральной в плане Украины по созданию асимметричного градиента истощения, который сохраняет личный состав ВСУ за счет более медленных темпов территориальных завоеваний при постепенном истощении российской живой силы и техники.

Ранее сообщалось, что ВСУ успешно контрнаступают и продвигаются на трех направлениях. В Институте изучения войны рассказали о том, что украинские войска провели контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта и достигли успехов.

Напомним, в ISW раскрыли, почему Россия усиливает атаку по украинским портам. Страна-агрессорка Россия рассматривает Черноморскую зерновую инициативу как один из немногих рычагов влияния на Запад и вышла из соглашения, чтобы обеспечить эти уступки, так считают аналитики Института изучения войны.

Ранее сообщалось, что ВСУ "покрошили" оккупантов из отрядов "Шторм-Z". Подразделения Вооруженных сил Украины на Марьинском направлении нанесли мощный удар по российским отрядам "Шторм-Z", рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

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ВСУ война России и Украины Институт изучения войны
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