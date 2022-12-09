"Вся степь будет усыпана телами ваших солдат": в Казахстане активист жестко разнес агрессоров из РФ

Арман Шураев предупредил посла РФ Бородавкина − попытка России напасть на Казахстан и устроить очередную войну обернется трагедией для Кремля.

В Казахстане активист жестко разнес агрессоров из РФ/ коллаж фото https://ua.depositphotos.com и скриншот из видео

В Казахстане местный коммерсант и общественник Арман Шураев жестко обругал посла России Алексея Бородавкина. Тот накануне начал нагнетать напряжение и говорит, что в этой стране сейчас много "русофобского радикального национализма". Обращение Шураева к Бородавкину было опубликовано на Youtube.

Казах порекомендовал русскому дипломату посмотреть в зеркало, чтобы увидеть главного "фашиста и нациста".

Шураев предупредил Бородавкина − попытка России напасть на Казахстан и устроить очередную войну обернется трагедией для Кремля и закончится огромными потерями для армии оккупантов, потому что казахстанцы будут сражаться.

"Слушай, проводилка у тебя сломалась, Бородавкин, и у твоего патрона Путина. Вы уже 9-й месяц получаете звездюлей от доблестных украинцев. И я могу сказать, не дай Бог, вы еще решите зайти к нам за легкой победой. Легкой победы не будет. Вся казахстанская степь будет усыпана телами ваших солдат", – отметил он.

Шураев прямо сказал − если в Казахстане и есть русофобия, то ее, в первую очередь, вызывают пропагандисты на росТВ, которые чуть ли не ежедневно заявляют что-то вроде: нужно немедленно захватить часть страны и запретить казахстанский язык.

ОДКБ и война против Украины

Страны российского блока ОДКБ (в который входит и Казахстан) не вступают в войну России против Украины и фактически не поддерживают российскую военную агрессию против Киева. На майском саммите организации в итоговом заявлении о войне не было сказано ни слова.

Руководитель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов позже грозился, что ОДКБ может ввести свои войска на оккупированные территории Украины.

Однако история так и закончилась ничем. В сентябре три страны-участницы ОДКБ – Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан – после объявления частичной мобилизации в России, напомнили, что согласно национальному законодательству стран, участие их граждан в войне на территории других государств грозит им уголовной ответственностью.

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