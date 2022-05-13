"Второго фронта и войны в Грузии не будет": в Тбилиси отвергли бои за Абхазию и Южную Осетию

Грузия не будет воевать с Россией - премьер Гарибашвили / minval.az

Грузия не собирается устраивать для России "второй фронт". Война 2008 года с Москвой принесла немало негативных последствий для грузинского государства, поэтому в Тбилиси будут предпринимать все возможные шаги во избежание перезапуска военного конфликта с Грузией. Люди, которые призывают освободить захваченные российскими войсками территории, являются "внутренними врагами". Такой точки зрения придерживается грузинский премьер-министр Иракли Гарибашвили.

Как сообщает Rustavi 2, во время общения с журналистами он рассказал о том, что грузинское правительство приложит максимум усилий, чтобы не было новой войны России и Грузии.

По его словам, в 2008 году страна пережила "тысячу бед", а последствия прошлых событий были разрушительными.

Кроме того, он называет, дескать, "внутренними врагами" лиц, которые призывают к освобождению оккупированных российскими войсками территорий.

Читайте такжеМолдове следует вернуть Приднестровье, а Грузии – Абхазию и Южную Осетию – Данилов"Никакого "второго фронта" и войны в Грузии не будет, напротив, будет развитие, строительство и мир. Мы не допустим безответственных призывов к развитию войны со стороны наших внутренних врагов", - подчеркнул Иракли Гарибашвили.

Позиция Грузии по санкциям против России

25 февраля грузинские власти отказались от поддержки санкций Запада против России в связи с нападением государства на Украину. Глава правительства страны Иракли Гарибашвили тогда сказал, что такой шаг негативно отразится на экономической ситуации в Грузии.

"Грузия, с учетом наших национальных интересов и с учетом интересов нашего народа, не собирается принимать участия в финансовых и в экономических санкциях, поскольку, повторяю, это только еще больше навредит нашей стране и нашему населению. Соответственно, я, как глава правительства, который ответственен как за внутреннюю, так и за внешнюю политику, учитывая национальные интересы буду руководствоваться только интересами нашей страны", - сказал Гарибашвили.

Впрочем, 1 апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили сказала, что Тбилиси поддерживает все санкции против России из-за военной атаки на территорию Украины. По ее словам, Тбилиси уже сталкивается с определенными издержками из-за своей позиции.

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