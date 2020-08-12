Три кандидата в президенты Беларуси не признали победу Лукашенко и выдвинули требование

Три оппозиционных политика уже подали жалобы в Центризбирком / spring96.org

Кандидаты в президенты Беларуси на прошедших 9 августа выборах главы государства потребовали отмены результатов избирательного процесса по причине множества нарушений и фальсификаций на выборных участках.

Об этом сообщает белорусское издание TUT.by.

В частности, оппозиционные политики Андрей Дмитриев, Сергей Черечень и Анна Конопацкая подали в Центризбирком ходатайство с просьбой признать выборы президента Беларуси 9 августа несостоявшимися.

Дмитриев требует пересчета голосов избирателей и проведение второго тура президентских выборов.

"Мы добились своей цели: старый президент не набрал большинства, как минимум должен быть второй тур", - сказал кандидат.

Также он выразил слова поддержки Светлане Тихановской и призвал силовиков прекратить насилие против активистов.Читайте также"Огонь на поражение": в МВД Беларуси подтвердили стрельбу из огнестрела в протестующих

Другой кандидат – Сергей Черечень – заявил, что его штаб не признает результаты выборов из-за массовых фальсификаций на тех избирательных участках, где работала его команда. Жалоба уже подана в ЦИК.

В свою очередь, Анна Канопацкая отметила, что выборы в Беларуси нужно считать недействительными по причине грубых нарушений избирательного законодательства. После инаугурации Лукашенко, по ее словам, исполнительная вертикаль власти в Беларуси станет нелегитимной.

"В момент принятия присяги "новоизбранным президентом" произойдет делегитимизация еще одной ветви государственной власти — исполнительной", - подчеркнула Канопацкая.

Напомним, после подачи жалобы в Центризбирком Светлана Тихановская вынуждена была покинуть страну и уехать в Литву. Момент пересечения границы политиком опубликовали белорусские пограничники.Читайте такжеЛукашенко – не Янукович: почему протесты в Беларуси обречены

Согласно данным ЦИК Беларуси, победу на выборах президента одержал Александр Лукашенко, однако белорусы не признают результатов и проводят массовые акции протестов по всей стране.

Ранее в оппозиции заявили, что белорусские политики будут требовать от Запада признания Тиханвоской избранным президентом страны.