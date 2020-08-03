Власть дала трещину: эксперт назвал причину краха режима Лукашенко

Власть Лукашенко может дать трещину: эксперт назвал причину / Reuters

В том случае, если на выборах президента в Беларуси нынешний президент Александр Лукашенко не получит поддержку более 50% избирателей, это будет означать, что система власти в стране дала трещину.

Также,если действующий президент не выигрывает в первом туре, "он перестанет быть лидером". Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал эксперт по международным вопросам Игар Тышкевич.

По его оценкам, в авторитарной стране, которой, является Беларусь, лидер не может допустить второго тура президентских выборов.

"Для Лукашенко или результат в первом туре, или нет результата вообще", – подчеркнул Тышкевич.

"По данным ЦИК, Лукашенко, скорее всего, наберет больше 60%", – спрогнозировал он.

Вместе с тем эксперт предположил, что "административная и силовая система принуждения" в стране может оказаться недостаточно эффективной, и тогда реальный результат Лукашенко на выборах будет меньше 50%. Это будет означать, что "вся система власти дала трещину".

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В то же время эксперт исключил вероятность массовых протестов в стране по образцу украинского Майдана. По прогнозам Тышкевича, после выборов в Беларуси возможны протесты, а также обжалование их результатов в судебном порядке.

Напомним, очередные президентские выборы в Беларуси назначены на воскресенье, 9 августа.

Выборы в Беларуси

Как ранее писал Главред, в четверг, 16 июля, кандадидаты- оппозиционеры к действующему президенту - Светлана Тихановская, Валерий Цепкало и Виктор Бабарико провели встречу штабов, на которой решили объединить свои усилия для победы на выборах.

Также нынешний президент Александр Лукашенко признался, что больше всего он боится того, что оппозиция попробует силовым путем захватить власть в Беларуси.