Соратница Тихановской сбежала из Беларуси - СМИ

Вероника Цепкало покинула Беларусь / Reuters

Соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Вероника Цепкало покинула территорию страны.

Об этом сообщает "Интерфакс" в воскресенье, 9 августа, со ссылкой на источник в окружении ее супруга, экс-претендента на пост главы государства Валерия Цепкало.

"Вероника Цепкало уехала из Беларуси, опасаясь уголовного преследования", - сказал он.

Источник также утверждает, что вчерашнее краткосрочное задержание руководителя штаба экс-кандидата Виктора Бабарико Марии Колесниковой произошло по ошибке, так как "хотели задержать Веронику Цепкало".

Накануне штаб Тихановской сообщил о задержании Колесниковой, которую отпустили через непродолжительное время.

После того как Центризбирком Беларуси зарегистрировал кандидатом в президенты Тихановскую, к ней присоединился штаб Бабарико во главе с Колесниковой и штаб экс-претендента в президенты Валерия Цепкало во главе с его супругой Вероникой.

Предвыборные пикеты с Тихановской проводили Колесникова и Цепкало.

Читайте такжеСиловики окружили дом Тихановской: оппонентка Лукашенко покинула свою квартируНапомним, ранее белорусский оппозиционный политик Валерий Цепкало, который ранее сбежал из Беларуси в Россию, приехал в столицу Украины.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Цепкало Алексея Урбана.

"Валерий Цепкало уже находится в Киеве", - сказал Урбан.

Добавим, что 24 июля Цепкало вместе с детьми покинул Беларусь. Политик боялся, что его арестуют на родине. Его жена рассказала, что располагает информацией не только о потенциальном аресте мужа, но и возможном лишении семьи родительских прав, поэтому детей также вывезли за границу.