Тихановская готовится объявить себя президентом Беларуси

Светлана Тихановская / Наша Нива

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская намерена объявить себя победительницей президентских выборов. На данный момент она готовит соответствующие заявление.

Об этом заявила ее пресс-секретарь Анна Красулина, передает польское издание Rzeczpospolita.

В штабе кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской ожидают, что страны Запада признают ее победу на президентских выборах.

Тихановская сейчас в Литве, ранее она инициировала создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти, подчеркнув, что готова к диалогу.

Также в штабе говорят, что с надеждой смотрят на мирные акции на улицах городов Беларуси, отмечая, что ужасы жестокого разгона силовиками участников протестов "никогда не должны повториться".

Как сообщал Главред, ранее в штабе кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской заявили, что готовы начать переговоры с властями страны об отставке президента Александра Лукашенко.