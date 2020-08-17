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Тихановская готовится объявить себя президентом Беларуси

17 августа 2020, 07:31

В штабе Тихановской ожидают, что страны Запада признают ее победу.

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская / Наша Нива

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская намерена объявить себя победительницей президентских выборов. На данный момент она готовит соответствующие заявление.

Об этом заявила ее пресс-секретарь Анна Красулина, передает польское издание Rzeczpospolita.

В штабе кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской ожидают, что страны Запада признают ее победу на президентских выборах.

Тихановская сейчас в Литве, ранее она инициировала создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти, подчеркнув, что готова к диалогу.

Также в штабе говорят, что с надеждой смотрят на мирные акции на улицах городов Беларуси, отмечая, что ужасы жестокого разгона силовиками участников протестов "никогда не должны повториться".

Как сообщал Главред, ранее в штабе кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской заявили, что готовы начать переговоры с властями страны об отставке президента Александра Лукашенко.

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