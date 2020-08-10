У Тихановской не признали результаты выборов в Беларуси

Светлана Тихановская, по данным ЦИК, получила около 10% голосов / twitter.com/naviny

Штаб Светланы Тихановской не признал предварительные результаты выборов президента Беларуси, оглашенные Центральной избирательной комиссией.

В штабе соперницы Александра Лукашенко заявили, что за Тихановскую проголосовали 70-80% избирателей во всех регионах страны, хотя в ЦИК Беларуси отчитались об около 10% голосов избирателей. Об этом сообщает TUT.BY.

Как сообщал Главред, Центральная избирательная комиссия Беларуси в понедельник утром, 10 августа, обнародовала предварительные итоги голосования на выборах президента. Сообщается, что Александр Лукашенко набирает более 80% голосов. За Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%. Явка составила 84,23%.

Напомним, выборы в Беларуси закончились масштабными акциями протестов. Силовики применили против протестующих резиновые пули, водометы. Известно о раненых после разгона силовиками митингующих и первой жертве.

Тем временем Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков и насилия против милиции. Глава СК Беларуси Иван Носкевич заявил, что участникам и организаторам беспорядков грозит до 15 лет лишения свободы.