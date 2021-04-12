Выяснились подробности визита покойного принца Филиппа в Крым

В 2004 году герцог оказался в Украине по случаю 150-летия Крымской войны. Он побывал в Севастополе.
Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп был в Украине два раза – в 1973 году на соревнованиях по конному спорту и в октябре 2004 года в связи со 150-летием Крымской войны, пишут британские СМИ.
На спортивный турнир, который тогда проходил в Киеве, он приехал вместе с принцессой Анной. Украинский город герцогу Эдинбургский очень понравился. Он на протяжении целого часа летал на частном самолете над Киевом, чтобы увидеть его со всех сторон за короткий промежуток времени.
В 2004 году герцог оказался в Украине по случаю 150-летия Крымской войны. Он побывал в Севастополе, где тоже имел возможность поближе познакомиться с новым для себя городом.
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Кроме того, с ним вместе поехал королевский фотограф Kirsty Wigglesworth. Он поделился своими воспоминаниями о том далеком дне:
"Я также был причастен к визиту. Я нашел уникальный памятник британских и французских военных, которые погибли на Крымской войне. Он был установлен под Балаклавой. Советская власть снесла и выбросила его на мусорный полигон, а затем его занесло в Керчь. Я нашел его, сфотографировал и передал информацию британским дипломатам. Памятник, сильно пострадавший, перевезли на место первоначальной установки", – отметил мужчина.
Смерть принца Филиппа - о чем ранее писал Главред:
- В последние годы принц Филипп испытывал проблемы со здоровьем. Три года назад, в апреле 2018 года, он был доставлен в медучреждение имени короля Эдуарда VII в Лондоне – для проведения операции на бедре.
- В январе 2019 года принц Филипп, будучи за рулем внедорожника, попал в ДТП вблизи Сандрингемского дворца на востоке Англии. Из перевернутого транспортного средства супруг королевы выбрался самостоятельно, ему помогли очевидцы аварии.
- 9 апреля в возрасте 99 лет скончался супруг британской королевы - принц Филипп. Об этом ранее появилось сообщение на странице королевской семьи в Twitter.