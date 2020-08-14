Мощные взрывы в Бейруте: ООН оценила колоссальный ущерб

ООН оценила последствия взрывов в Бейруте / Reuters

В результате мощного взрыва в порту Бейрута (Ливан) пострадало 178 человек, еще около 6 тысяч получили серьезные ранения. Взрыв капитально разрушил столицу и вынудил местное правительство уйти в отставку.

Об этом говорится в отчете агентства ООН по гуманитарным вопросам, передает Al Arabiya.

По данным ООН, помимо вышеуказанных жертв, еще не менее 30 человек пропали без вести. В результате взрыва повреждены 6 больниц, а не 3, а также более 20 мелких клиник в разных районах Бейрута.

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"Предварительная экспресс-оценка в радиусе 15 км от взрыва выявила, что из 55 медицинских учреждений только половина полностью функционирует, а около 40% получили от умеренных до серьезных повреждений и нуждаются в восстановлении", - говорится в отчете.

Кроме того, повреждены около 120 школ, в которых учатся около 50 000 учеников. Более тысячи из почти 50 000 жилых домов тоже серьезно пострадали. В общей сложности повреждены квартиры более 170 000 жителей столицы Ливана.

Несмотря на повреждение элеваторов в порту, дефицита продовольствия не ожидается. На сегодня порт Бейрута загружен на 30%, а порт Триполи на севере страны - на 70%. Это позволяет продолжать доставку продуктов питания и товаров. Мировая продовольственная программа ООН доставит трехмесячный запас муки и зерна.

Взрывы в Бейруте

Напомним, 4 августа в Бейруте в портовой зоне прогремели мощные взрывы, было повреждено много построек. По последним данным, погибли более 150 человек, пострадали тысячи человек, есть пропавшие без вести.

Как писал Главред, 8 августа в центре Бейрута у здания парламента начались столкновения демонстрантов и полиции. Активисты требовали отставки правительства. В 16:00 начался массовый антиправительственный митинг, почти сразу он перешел в беспорядки.