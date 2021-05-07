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Взрывы в Чехии: всплыли неожиданные детали в деле Петрова и Боширова

7 мая 2021, 17:28
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Журналисты нашли владельца паспорта, который использовал в Чехии агент ГРУ Александр Петров.

Петрова и Боширова заподозрили в новой диверсии
Агентов ГРУ засекли в Чехии / Reuters

Стало известно имя гражданина Молдовы, поддельную копию паспорта которого предположительно использовал в Чехии в 2014 году сотрудник российской военной разведки Александр Мишкин (Александр Петров).

Как сообщил в Facebook журналист исследовательского издания RISE Moldova Владимир Тхорик, идентифицировать владельца паспорта удалось молдавским журналистам при помощи зарубежных коллег.

Для изготовления поддельной копии паспорта на имя Николая Попы был использован паспорт гражданина Республики Молдова Виталия К. из Дрокиевского района Молдавии, который живёт в США, говорится в материале.

Его личность удалось идентифицировать благодаря базе данных авиаперелётов. Выяснилось, что молдаванин пользовался своим паспортом ещё в 2015 году, то есть уже после взрывов на чешских складах. В частности, он летал по нему из Нью-Йорка в Кишинёв транзитом через Москву.

Журналисты связались с Виталием К., который подтвердил эту информацию, подчеркнув, что в Москве не покидал транзитную зону аэропорта. По его словам, при перелётах не возникло никаких проблем.

В паспорте, который использовал Мишкин-"Петров", от настоящего паспорта оставили номер и год выдачи. Имя и даты рождения были подделаны.

Читайте такжеВ Чехии раскрыли детали "взрывных гастролей" Петрова и Боширова в 2014 году

Скандал с поддельными паспортами Петрова и Боширова:

Ранее копию паспорта гражданина Молдавии на имя Николай Попа опубликовала расследовательская группа Bellingcat.

Утверждается, что она фигурирует в материалах чешского следствия о взрывах на складах боеприпасов в селении Врбетице в 2014 году, в которых подозревают сотрудников ГРУ.

"Мишкин-Петров" стал гражданином Молдовы Николае Попа, а "Чепига-Боширов" превратился в гражданина Таджикистана Руслана Табарова.

Что произошло в Чехии в 2014 году

16 октября 2014 года в селе Врбетице Злинского края произошла серия взрывов на складах боеприпасов.

На складе № 16, которая арендовала остравская фирма Imex Group, хранилось 12,8 тонны боеприпасов различных видов. Он взорвался в октябре 2014 году, унеся жизни двух сотрудников компании.

Эта же фирма арендовала в вербетицком складском комплексе и склад № 12, который взорвался два месяца спустя.

В субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага обнаружила русский след в организации взрывов.

Кто такие Петров и Боширов:

Британская полиция называет "Петрова" и "Боширова" подозреваемыми в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте 2018 года.

В начале сентября прошлого года Владимир Путин заявил, что российские власти знают, "кто они такие", и что они "гражданские, конечно".

На следующий день "Петров" и "Боширов" дали интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. В частности, они заявили, что находились в Солсбери как туристы. Обвинения, связанные с отравлением, они отрицают.

По данным Bellingcat и The Insider, "Петрова" и "Боширова" на самом деле могли звать Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Оба, по утверждению этих изданий, профессиональные военные, побывавшие в горячих точках.

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