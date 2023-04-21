"Я плачу за все": в Австрии учительница набросилась на детей беженцев из Украины

Скандальной учительницей уже занялся Департамент образования Вены.

https://glavred.info/world/ya-plachu-za-vse-v-avstrii-uchitelnica-nabrosilas-na-detey-bezhencev-iz-ukrainy-10465057.html Ссылка скопирована

В Австрии произошел скандал с детьми украинских беженцев / ua.depositphotos.com

В Австрии произошел вопиющий случай оскорбления преподавателем детей, родители которых приехали из других стран, в частности – из Украины.

Одну из учительниц немецкого языка обвинили в том, что она оскорбляла на уроках детей из Сирии, Турции и Украины, сообщила австрийская телерадиокомпания ORF.

В материале подчеркивается, что скандальным случаем занялся Департамент образования Вены.

видео дня

Детали скандала

Отмечается, что учительница пренебрежительно отзывалась о детях, приехавших из других стран. При этом она высказывала мнение о том, что они якобы ни на что не способны.

Скандальная преподавательница говорила турецким детям, что те могут возвращаться в Турцию. Также сообщается, что она грубила детям из Сирии, которые, по ее мнению, не хотят учить немецкий язык и не соблюдают правила. Затем учительница заявила, что это относится и ко всем украинским детям.

По ее словам, она хотела бы, чтобы дети "нашли работу здесь, в Австрии", чтобы ей "не пришлось" за них "платить".

Австрийские СМИ цитируют оскорбительные фразы учительницы:

"Ты платишь за школу? Твоя мама платит за квартиру? Кто платит? Я… плачу за все… и все остальные, у кого есть работа";

"Есть ли работа у мамы и папы? Наверное, нет".

При этом уточняется, что директор по вопросам образования Вены назвал слова учительницы "очень оскорбительным поведением" и подчеркнул, что школа "должна установить одинаковые стандарты для всех".

Напомним, проживавшая в Эстонии россиянка с ником Juls в Twitter устроила скандал из-за украинских беженцев. Обладательнице "двуглавого" паспорта не понравилось то, что эстонское правительство обеспечивает беженцев из Украины денежными выплатами.

Возмущенные эстонцы быстро вычислили наглую россиянку. Ею оказалась приехавшая в Евросоюз в 2022 году Юлия Кузнецова.

Также мы рассказывали, что в столице Эстонии к двум украинкам на пляже пристал нетрезвый россиянин. Представителю "русского мира" не понравилось, что девушки разговаривали на украинском языке, поэтому он перешел к оскорблениям.

Читайте также: