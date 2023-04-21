УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Я плачу за все": в Австрии учительница набросилась на детей беженцев из Украины

Алексей Тесля
21 апреля 2023, 20:15 обновлено 21 апреля, 20:18
207
Скандальной учительницей уже занялся Департамент образования Вены.
австрия, беженцы, украина
В Австрии произошел скандал с детьми украинских беженцев / ua.depositphotos.com

В Австрии произошел вопиющий случай оскорбления преподавателем детей, родители которых приехали из других стран, в частности – из Украины.

Одну из учительниц немецкого языка обвинили в том, что она оскорбляла на уроках детей из Сирии, Турции и Украины, сообщила австрийская телерадиокомпания ORF.

В материале подчеркивается, что скандальным случаем занялся Департамент образования Вены.

видео дня

Детали скандала

Отмечается, что учительница пренебрежительно отзывалась о детях, приехавших из других стран. При этом она высказывала мнение о том, что они якобы ни на что не способны.

Скандальная преподавательница говорила турецким детям, что те могут возвращаться в Турцию. Также сообщается, что она грубила детям из Сирии, которые, по ее мнению, не хотят учить немецкий язык и не соблюдают правила. Затем учительница заявила, что это относится и ко всем украинским детям.

По ее словам, она хотела бы, чтобы дети "нашли работу здесь, в Австрии", чтобы ей "не пришлось" за них "платить".

Австрийские СМИ цитируют оскорбительные фразы учительницы:

  • "Ты платишь за школу? Твоя мама платит за квартиру? Кто платит? Я… плачу за все… и все остальные, у кого есть работа";
  • "Есть ли работа у мамы и папы? Наверное, нет".

При этом уточняется, что директор по вопросам образования Вены назвал слова учительницы "очень оскорбительным поведением" и подчеркнул, что школа "должна установить одинаковые стандарты для всех".

Напомним, проживавшая в Эстонии россиянка с ником Juls в Twitter устроила скандал из-за украинских беженцев. Обладательнице "двуглавого" паспорта не понравилось то, что эстонское правительство обеспечивает беженцев из Украины денежными выплатами.

Возмущенные эстонцы быстро вычислили наглую россиянку. Ею оказалась приехавшая в Евросоюз в 2022 году Юлия Кузнецова.

Также мы рассказывали, что в столице Эстонии к двум украинкам на пляже пристал нетрезвый россиянин. Представителю "русского мира" не понравилось, что девушки разговаривали на украинском языке, поэтому он перешел к оскорблениям.

Читайте также:

война в Украине беженцы Новости Австрии
Реклама

Главное за день

ВСУ усилят бригадами на Abrams, Украине дадут больше ПВО: главные итоги Рамштайна-11

ВСУ усилят бригадами на Abrams, Украине дадут больше ПВО: главные итоги Рамштайна-11

19:18 Мир
"Танковая коалиция" для ВСУ: в Польше создадут Центр техобслуживания Leopard 2

"Танковая коалиция" для ВСУ: в Польше создадут Центр техобслуживания Leopard 2

17:48 Мир
"Мне приятно": Буданов иронично отреагировал на обвинения в "теракте" и "арест" в Москве

"Мне приятно": Буданов иронично отреагировал на обвинения в "теракте" и "арест" в Москве

17:02 Украина
Все главные новости

Последние новости

20:15

"Я плачу за все": в Австрии учительница набросилась на детей беженцев из Украины

19:35

Путин сидел на полу с подгузником и плакал: новые ошеломляющие подробности о здоровье диктатораВидео

19:20

Столтенберг сменил риторикумнение

19:18

ВСУ усилят бригадами на Abrams, Украине дадут больше ПВО: главные итоги Рамштайна-11

19:14

Ошеломительная головоломка, которая под силу лишь мудрецам: нужно найти кубики сахара на картинке

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:48

Суд оставил митрополита Павла под домашним арестом: он разнылся в зале судаВидео

18:46

"В ближайшие месяц-два планы будут реализованы": Маломуж назвал сроки начала контрнаступления ВСУ

17:59

"Россияне не будут ждать до сентября": Юсов рассказал, как РФ хочет сорвать контрнаступление ВСУВидео

17:48

"Танковая коалиция" для ВСУ: в Польше создадут Центр техобслуживания Leopard 2

Реклама
17:43

Путинский патриарх Кирилл назвал убийство украинцев "святым делом"Видео

17:33

Японский маникюр в тренде: чем он отличается от обычного и за что его любят во всем миреФото

17:27

Верный или изменщик: что руки могут сказать о человеке

17:13

Энергетическая безопасность, поддержка экономики, - Виталий Кличко обсудил с делегацией ЕБРР новые проекты

17:02

"Мне приятно": Буданов иронично отреагировал на обвинения в "теракте" и "арест" в Москве

17:00

Залез на танцора и делал странные движения: Киркорова могут привлечь к ответственности за пропаганду ЛГТБВидео

16:57

Какие цветы нельзя сажать на кладбище: 3 вида растений, которым не место на могиле

16:41

РФ готова закончить войну, но планирует новое вторжение: Арестович спрогнозировал сроки

16:32

Как очень быстро сварить старую домашнюю курицу: бомбический секрет, о котором мало кто знаетВидео

16:30

Родной брат звезды "Ворониных" совершил жуткое убийство

16:19

Чем подкормить клубнику весной для хорошего урожая: простые схемы для дачников

Реклама
16:15

"Можем продвинуться на сотни километров": генерал Маломуж рассказал, каким будет наступление ВСУВидео

15:59

Что значит потеря серебряного кольца: 3 неприятных приметы

15:45

Членство Украины в НАТО: Орбан истерично отреагировал на заявление генсека Альянса

15:33

Мелочный отец Киркорова решил при разводе оставить свою женщину ни с чемВидео

15:32

Вторая жизнь старых джинсов: что из них можно сделатьВидео

15:29

Пуля застряла в челюсти: украинский военный чудом выжил, не догадываясь об этом

15:16

Что сделать с ванной, которая валяется на даче: 4 невероятно полезные идеиВидео

14:54

Дочь Кошевого борзо ответила на хейт, вызванный ее хамским поведениемВидео

14:53

Поцелованные судьбой: только 4 знака зодиака достигают ошеломляющего успеха в жизниВидео

14:44

Разрыв договора аренды земли с посольством РФ в Киеве: у Путина грозят Украине

14:40

"Украинская команда" и Владимир Кличко привезли бойцам 204 батальона броневик: Защитит от пуль, мин и засад

14:40

"Знаем все планы оккупантов": Зеленский провел важное заседание СтавкиВидео

14:30

Кацурин трогательно поздравил Дорофееву с днем рождения и подарил дорогой подарокВидео

14:23

Украина имеет право проводить операции на территории РФ, но есть предел – глава Минобороны ГерманииВидео

14:13

"Война закончится в течение 3-5 месяцев": генерал Маломуж рассказал, что может помешатьВидео

14:12

Гороскоп Таро на неделю 24-30 апреля: Львам – путаница, Овнам - творчество

13:33

"Это начало конца для россиян в Крыму": Украина может победить в войне в 2023 году – ХоджесВидео

13:02

Взял скалку и пошел в туалет: скрытая камера засняла странный поступок сантехника

13:02

Почему нельзя мыть пол после ухода гостей: беда будет ходить по пятам

12:48

Гороскоп на завтра 22 апреля 2023: Ракам – долгожданная нежность, Девам - покупкиВидео

Реклама
12:05

Страны НАТО согласились, что Украина вступит в Альянс - СтолтенбергВидео

12:04

Головоломка с кошками для "настоящих детективов": нужно найти 7 мурлык на рисунке

12:00

Россия ждет наступления на двух направлениях, Украина будет избегать лобовых атак - МаломужЭксклюзив

11:56

Медведь-сладкоежка забрался в машину и выпил 69 банок газировки: "преступление" попало на видеоВидео

11:50

Украина может стать членом НАТО в апреле 2024 года - член Атлантического советаВидео

11:32

Что нельзя делать на кладбище во время поминальных дней, чтобы не разгневать живых и умершихВидео

11:32

Как разгладить шторы не снимая их: 3 способа сделать портьеры ровными без усилий

11:16

"Важно было отвлечь РФ": в ОП ответили на информацию о подготовке Украиной операции в СирииВидео

11:04

Загадка на сообразительность: лишь единицы найдут кусок мыла среди утят за 21 секунду

10:58

Удар по Белгороду: Подоляк объяснил, почему россияне признали, что бомбят сами себя

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять