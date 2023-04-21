"Я плачу за все": в Австрии учительница набросилась на детей беженцев из Украины

В Австрии произошел вопиющий случай оскорбления преподавателем детей, родители которых приехали из других стран, в частности – из Украины.
Одну из учительниц немецкого языка обвинили в том, что она оскорбляла на уроках детей из Сирии, Турции и Украины, сообщила австрийская телерадиокомпания ORF.
В материале подчеркивается, что скандальным случаем занялся Департамент образования Вены.
Детали скандала
Отмечается, что учительница пренебрежительно отзывалась о детях, приехавших из других стран. При этом она высказывала мнение о том, что они якобы ни на что не способны.
Скандальная преподавательница говорила турецким детям, что те могут возвращаться в Турцию. Также сообщается, что она грубила детям из Сирии, которые, по ее мнению, не хотят учить немецкий язык и не соблюдают правила. Затем учительница заявила, что это относится и ко всем украинским детям.
По ее словам, она хотела бы, чтобы дети "нашли работу здесь, в Австрии", чтобы ей "не пришлось" за них "платить".
Австрийские СМИ цитируют оскорбительные фразы учительницы:
- "Ты платишь за школу? Твоя мама платит за квартиру? Кто платит? Я… плачу за все… и все остальные, у кого есть работа";
- "Есть ли работа у мамы и папы? Наверное, нет".
При этом уточняется, что директор по вопросам образования Вены назвал слова учительницы "очень оскорбительным поведением" и подчеркнул, что школа "должна установить одинаковые стандарты для всех".
Напомним, проживавшая в Эстонии россиянка с ником Juls в Twitter устроила скандал из-за украинских беженцев. Обладательнице "двуглавого" паспорта не понравилось то, что эстонское правительство обеспечивает беженцев из Украины денежными выплатами.
Возмущенные эстонцы быстро вычислили наглую россиянку. Ею оказалась приехавшая в Евросоюз в 2022 году Юлия Кузнецова.
Также мы рассказывали, что в столице Эстонии к двум украинкам на пляже пристал нетрезвый россиянин. Представителю "русского мира" не понравилось, что девушки разговаривали на украинском языке, поэтому он перешел к оскорблениям.
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