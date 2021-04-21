Янукович - президент Украины и как Мадуро: Путин огорошил заявлением

Владимир Путин без тени сомнения в глазах взял и сравнил в очередной раз Евромайдан и Революцию Достоинства с переворотом в Венесуэле, а Януковича - с Мадуро.
Президент Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз публично повторил, что считает Евромайдан и Революцию Достоинства 2013-2014 годов в Украине государственным переворотом. Об этом он заявил 21 апреля в своем ежегодном обращении к Федеральному собранию РФ.
Кроме этого, Путин считает сбежавшего в российский Ростов Виктора Януковича "президентом Украины".
"Можно как угодно относиться к президенту Украины Януковичу или к Мадуро в Венесуэле. Можно как угодно относиться к Януковичу, которого чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота. Но практика организации переворотов, планов политических убийств, в том числе высших лиц — это слишком. Никто не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране", – сказал Путин.
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РФ наращивает войска возле украинских границ – о чем ранее сообщалось:
- Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
- Издание The New York Times сообщило, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
- Съемочная группа британского телеканала Sky News показала кадры из лагеря российских войск в Воронежской области, расположенном у железнодорожной станции Масловка, недалеко от границы Украины. Армейские военные грузовики имеют код 76 на госномерах, что означает, что они прибыли из Центрального военного округа, то есть как минимум за 1100 километров от границы с Украиной.