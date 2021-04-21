Янукович - президент Украины и как Мадуро: Путин огорошил заявлением

Владимир Путин / kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз публично повторил, что считает Евромайдан и Революцию Достоинства 2013-2014 годов в Украине государственным переворотом. Об этом он заявил 21 апреля в своем ежегодном обращении к Федеральному собранию РФ.

Кроме этого, Путин считает сбежавшего в российский Ростов Виктора Януковича "президентом Украины".

"Можно как угодно относиться к президенту Украины Януковичу или к Мадуро в Венесуэле. Можно как угодно относиться к Януковичу, которого чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота. Но практика организации переворотов, планов политических убийств, в том числе высших лиц — это слишком. Никто не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране", – сказал Путин.

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