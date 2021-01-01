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Захватчики Крыма прикрылись Пугачевой в ответ на призыв Зеленского

1 января 2021, 11:53
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У представителя Кремля не нашлось своих слов, чтобы ответить украинскому лидеру: пришлось цитировать известную певицу.

Новогоднее поздравление президента 2021 - Чем Зеленский разозлил россиян
Новогоднее поздравление президента 2021 - Чем Зеленский разозлил россиян / Reuters

После того, как президент Украины Владимир Зеленский обратился с просьбой к жителям Крыма и Донбасса – представители российского президента попытались отшутиться. При этом руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов дал понять, что Россия Крым добровольно никогда не вернет.

Новогоднее поздравление президента 2021 содержало призыв перевести часы назад. По словам Зеленского, сейчас Крым и Донбасс "живут в другом времени". Он предложил украинцам с оккупированных территорий встретить Новый год "как одна семья".

"В части Крыма он предложил жителям полуострова пересесть в виртуальную машину времени, забыв о том, что, как поется в известной песне Аллы Пугачевой, "жизнь невозможно повернуть назад и время не на миг не остановишь..." — прокомментировал слова Зеленского Молохов, пишет РИА Новости.

Новогоднее поздравление президента 2021: новости

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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