Захватчики Крыма прикрылись Пугачевой в ответ на призыв Зеленского

Новогоднее поздравление президента 2021 - Чем Зеленский разозлил россиян / Reuters

После того, как президент Украины Владимир Зеленский обратился с просьбой к жителям Крыма и Донбасса – представители российского президента попытались отшутиться. При этом руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов дал понять, что Россия Крым добровольно никогда не вернет.

Новогоднее поздравление президента 2021 содержало призыв перевести часы назад. По словам Зеленского, сейчас Крым и Донбасс "живут в другом времени". Он предложил украинцам с оккупированных территорий встретить Новый год "как одна семья".

"В части Крыма он предложил жителям полуострова пересесть в виртуальную машину времени, забыв о том, что, как поется в известной песне Аллы Пугачевой, "жизнь невозможно повернуть назад и время не на миг не остановишь..." — прокомментировал слова Зеленского Молохов, пишет РИА Новости.

Новогоднее поздравление президента 2021: новости