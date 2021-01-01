Захватчики Крыма прикрылись Пугачевой в ответ на призыв Зеленского

У представителя Кремля не нашлось своих слов, чтобы ответить украинскому лидеру: пришлось цитировать известную певицу.
После того, как президент Украины Владимир Зеленский обратился с просьбой к жителям Крыма и Донбасса – представители российского президента попытались отшутиться. При этом руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов дал понять, что Россия Крым добровольно никогда не вернет.
Новогоднее поздравление президента 2021 содержало призыв перевести часы назад. По словам Зеленского, сейчас Крым и Донбасс "живут в другом времени". Он предложил украинцам с оккупированных территорий встретить Новый год "как одна семья".
"В части Крыма он предложил жителям полуострова пересесть в виртуальную машину времени, забыв о том, что, как поется в известной песне Аллы Пугачевой, "жизнь невозможно повернуть назад и время не на миг не остановишь..." — прокомментировал слова Зеленского Молохов, пишет РИА Новости.
Новогоднее поздравление президента 2021: новости
- Новогоднее поздравление Зеленского "слили" в Сеть. Запись новогоднего поздравления Владимира Зеленского обнародовали раньше. Поздравление прошло в формате общения с детьми.
- Первая леди Украины Елена Зеленская за несколько часов до Нового года поздравила украинцев с праздником. Первая леди пожелала каждому, чтобы желания, загаданные в новогоднюю ночь – сбылись.
- Стало известно, как отреагировали украинцы на новогоднее обращение Зеленского. Мнения по поводу новогоднего поздравления президента разделились.
- Прикольные и мудрые поздравления с Новым годом в прозе своими словами, трогательные стихи, смешные смс и красивые картинки с 1 января, с наступившим Новым годом 2021 – мы собрали в материале Оригинальные пожелания на Новый год – короткие фразы и открытки с наступившим Новым 2021 годом.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.