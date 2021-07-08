Закрыть транзит через Беларусь: эксперт объяснил, чем ЕС и РФ ответят на шантаж Лукашенко

Александр Лукашенко / Reuters

Аналитик белорусского института стратегических исследований Вадим Можейко прокомментировал угрозы Александра Лукашенко отказаться от транзита товаров из Германии в ответ на новые санкции.

Как подчеркнул он в комментарии Сurrenttime, заявления Лукашенко в последнее время перестают подкрепляться действиями.

"Были разговоры о том, что закроется граница с Украиной, все перепугались, но граница не закрылась, ничего не случилось. Сейчас рассказывают про транзит из Германии, и здесь Лукашенко напрямую начинает затрагивать интересы всех мировых игроков, и это достаточно парадоксально, что Лукашенко находит тему, которая может объединить интересы Евросоюза, России, Китая – казалось бы, очень разных геополитических игроков, – потому что, конечно, нормальный транзит, в том числе и через белорусскую территорию, в интересах всех", - отметил эксперт.

По его мнению, если Лукашенко серьезно настроит против себя Россию или Китай, тогда в первую очередь экономический ущерб получит от этого сама Беларусь.

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"Беларусь может остаться без денег (…) Если Беларусь создаст какие-то неприемлемые условия для международного транзита – во-первых, мы видели, как сложилось с Северным потоком – 2, когда Россия была сильно заинтересована построить альтернативный путь транспортировки газа и это было сопряжено с огромными экономическими и политическими сложностями, но это было вполне возможно. И уж тем более такие вещи будут возможны, если и Европа, и Россия, и Китай будут все в этом вместе заинтересованы. Да, придется потратить деньги и силы, чтобы построить какие-то альтернативные пути через ту же Украину, через Турцию и так далее, но в конечном счете это все просто станет огромной проблемой для Беларуси, если Лукашенко действительно начнет перекрывать транзит", - добавил Можейко.

Ранее экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов в ходе чата в Главреде заявил о том, что Беларусь уже давно идет путем Северной Кореи. По его словам, после последних событий в Беларуси, вероятно, усилится эмиграция белорусов в Украину, Польшу, другие европейские страны.