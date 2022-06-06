Запад начал уставать от санкций против РФ, а это выгодно Кремлю – Bloomberg / коллаж ua.depositphotos.com

В cтранах Запада постепенно ослабевает желания вводить все более и более сильные санкции против страны-агрессора, России. Как сообщают эксперты, опрошенные новостным агентством Bloomberg, такое положение вещей, скорее всего, будет всерьез препятствовать противостоянию западных государств российской агрессии против Украины.

"Невзирая на то, что Европейский союз ставит в достаточной степени жесткие ограничения против российской военщины, постепенно число уступок Кремлю растет ‒ начиная от того, что на трубопроводную нефть РФ не наложили санкции и заканчивая "вышвыриванием" любимого путинского священнослужителя [патриарха РПЦ Кирилла ‒ "Главред"] из санкционного списка", – отмечают аналитики.

Как утверждает эстонский премьер-министр Кая Каллас, "закручивать гайки" в отношениях с Кремлей становится с каждым месяцем все тяжелее. По мнению чиновницы, таким образом, шансы на введение ЕС тотального эмбарго на русский газ падают.

Немалую роль в формировании "усталости от санкций", говорят специалисты, и раскола в антироссийской политике Евросоюза играет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Но риск усталости и упадка боевого духа выходит далеко за пределы Будапешта. Цена удара Путина по самому больному месту – энергетике – будоражит умы многих лидеров государств из-за высокой инфляции и спада в экономиках", – считают в Bloomberg.

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Шестой пакет санкций ЕС против России

3 июня был опубликован полный текст ограничений по новому, уже шестому по счету, пакету санкций против РФ. Среди прочего, он подразумевает запрет для компаний Европы и физических лиц на предоставление судов и услуг транспортировки российской нефти в третьи страны. В течение 3 месяцев ограничительные меры должны вступить в силу.

Кроме того, от международной межбанковской системы SWIFT отключили еще три российских банка, среди которых крупнейший госбанк Сбербанк. Ограничения будут и для физических лиц и компаний на покупку недвижимости в странах Евросоюза.

Санкции изначально были запланированы и в отношении патриарха РПЦ Кирилла, который поддерживает Путина в войне России против Украины. Но, однако, по требованию Венгрии были оттуда исключены.

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