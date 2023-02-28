Собирают данные из соцсетей: в Литве посоветовали перестать пользоваться популярным приложением

В Минобороны Литвы заявили, что одна из самых популярных соцсетей может собирать данные пользователей и передавать китайским разведчикам.

TikTok может передавать данные пользователей китайским разведчикам / УНИАН

Одна из самых популярных соцсетей может быть замешана в передаче личных данных пользователей китайской разведке. Об этом заявил руководитель группы Минобороны Литвы по безопасности и политике в сфере информационных технологий Антанас Алекнавичюс, сообщает Delfi.

Речь идет о TikTok. В Минобороны Литвы посоветовали удалить это приложение. Там не исключают, что китайская разведка может делиться полученными данными с другими государствами.

"Это приложение не входит в наш список разрешенного программного обеспечения, поэтому его действительно не должно быть ни на одном устройстве", — сказал Алекнавичус.

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Ранее хакеры сломали центральные российские телеканалы, которые вещают за границей через спутник. В итоге вместо привычной российской пропаганды зрителям показывали правду о войне РФ против Украины. Кибератаки были осуществлены на "Первый канал", "Россия" и НТВ.

Также хакеры "слили" данные о результатах теста на коронавирус, который делал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Они взломали медицинский центр управления делами самопровозглашенного президента Беларуси и выложили в открытый доступ более 70 файлов – электронных вариантов справок о ПЦР-тестировании на коронавирус на имя Александра Лукашенко и его сына Николая.

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